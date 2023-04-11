Человеческий череп нашли в посылке таможенники в Москве

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Прибывшие в аэропорт эксперты установили, что останки принадлежать человеку, скончавшемуся 10 лет назад. В Федеральной таможенной службе уточнили, что находка была обнаружена во время сканирований отправлений. Отмечается, что внутри коробки находился череп, у которого частично разрушены задняя кость и нижняя челюсть.
В декларации при этом было указано, что в посылке находится анатомическая пластиковая модель. Однако череп оказался настоящим. Он уже передан полицейским, пишут «Новые известия».
По данным Telegram-канала Shot, посылка отправлена жительницей Москвы в США. Получателем был указан бизнесмен из Чикаго.