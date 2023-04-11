Человеческий череп нашли в посылке таможенники в Москве

Прибывшие в аэропорт эксперты установили, что останки принадлежать человеку, скончавшемуся 10 лет назад. В Федеральной таможенной службе уточнили, что находка была обнаружена во время сканирований отправлений. Отмечается, что внутри коробки находился череп, у которого частично разрушены задняя кость и нижняя челюсть.