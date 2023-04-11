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Человеческий череп нашли в посылке таможенники в Москве

11 апреля 2023, 08:14
Фото: Федеральная таможенная служба
Человеческий череп найден в посылке таможенниками аэропорта Внуково в Москве. Посылку планировали отправить из России в США. Однако она была задержана.

Прибывшие в аэропорт эксперты установили, что останки принадлежать человеку, скончавшемуся 10 лет назад. В Федеральной таможенной службе уточнили, что находка была обнаружена во время сканирований отправлений. Отмечается, что внутри коробки находился череп, у которого частично разрушены задняя кость и нижняя челюсть.

В декларации при этом было указано, что в посылке находится анатомическая пластиковая модель. Однако череп оказался настоящим. Он уже передан полицейским, пишут «Новые известия».

По данным Telegram-канала Shot, посылка отправлена жительницей Москвы в США. Получателем был указан бизнесмен из Чикаго.

#Ирина Кирилова#Череп#Посылка#Аэропорт#Внуково#Происшествия
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