Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом

Судьбой Галины Ивановны мы также были обеспокоены, ведь в комментариях писали, что местную жительницу после пожара даже госпитализировали. Как пояснил хозяин зеленого домика, его соседка готовилась к плановой операции. И жить ей, к счастью, есть где — в ближайшем селе проживает ее дочь, приютили.