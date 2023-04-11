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Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом

11 апреля 2023, 06:50
Фото: TagilCity.ru
9 апреля в селе под Нижним Тагилом сгорели десять домов. Причину устанавливают дознаватели, на месте работают ресурсники, а местные жители посещают пепелище сгоревших домов и хватаются за голову. TagilCity.ru побывал в Бызово и узнал, как одна трагедия объединила небольшое село.

Село Бызово с населением в 300 человек принадлежит Горноуральскому городскому округу. Потерять десять домов — здесь большая трагедия. Хозяин зеленого домика, чудом оставшегося не задетым огнем, рассказал корреспонденту TagilCity.ru, что сохранить дом помогли местные жители.

Хорошо поработало население Бызово. Я воду включил, обливали все вокруг, много людей пришли на помощь, — рассказал сельский житель.

Зеленый дом с резными наличниками граничит с полностью выгоревшим дачным домиком тагильчан. Сейчас домохозяйство местного жителя окружает исключительно то, что осталось от соседских домов после пожара. За огородом виднеется черное поле, по которому также прошелся огонь.

Глава администрации Бызово Игорь Бызов подтвердил слова о взаимопомощи сельчан.

Вообще молодцы. Был сильный ветер, сухая трава. Один мужчина дал свой трактор с отвалом, отпахали, отстояли. Другой привез бочку с водой — поливали, — рассказал глава населенного пункта.

Жительница другой части Бызово пришла на пепелище впервые. О беде своей знакомой — 82-летней Галины Ивановны она узнала на наших глазах:

Я не думала, что дом Галины Ивановны сгорел, ой, господи! Ей внук все отремонтировал, все сделал, железную крышу, как следует, а теперь все сгорело.

Судьбой Галины Ивановны мы также были обеспокоены, ведь в комментариях писали, что местную жительницу после пожара даже госпитализировали. Как пояснил хозяин зеленого домика, его соседка готовилась к плановой операции. И жить ей, к счастью, есть где — в ближайшем селе проживает ее дочь, приютили.

Наша собеседница днем ранее наблюдала, как сельчане тушат пожар. Она уверена, что раньше жители села были гораздо предусмотрительнее.

Чего объединились-то?! Все бегут и без ведер. Раньше-то мы заставляли — идешь на пожар, ведро возьми! Каждому даже наклейку на дом делали. Сейчас не больно это делается. Да и людей-то никого не осталось, — сетует жительница Бызово.
Фото: TagilCity.ru
Погибших и пострадавших нет. Глава Бызово рассказал о последствиях пожара
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На месте трудятся представители ресурсоснабжающей компании. Благодаря их работе жители улицы Ленина в ночь на 10 апреля не остались без света.

Ночью бросили времянку. Сейчас проводятся работы по восстановлению сети. Жители не остались без света, — рассказал TagilCity.ru сотрудник «Россети».
Фото: TagilCity.ru

На месте нам встретился депутат законодательного собрания Владимир Радаев — село Бызово входит в его избирательный округ. Он объявил о том, что будет открыт сбор вещей для пострадавших в пожаре.

Жилье полностью выгорело, вообще ничего не осталось, кроме гаража, который стоит без крыши и печек. Вообще, говорят, вор в дом залезет — стены останутся, пожар придет — вообще ничего не останется. Вот это из той пословицы. Даже дерево огромное, наверное, более 50 лет, и то сгорело. Стоят дачники, тагильские дачники. Им тоже тяжело, но у них хотя бы жилье есть. Но, говорят, на зиму приезжают, — отметил депутат.

Владимир Радаев поделился тем, что в ответ на его запрос министр общественной безопасности Александр Кудрявцев пообещал, что в близлежащей пожарной части — в Южаково — поменяют пожарную машину.

Фото: TagilCity.ru

Пожар в Бызово уничтожил 10 домов — три жилых, четыре дачных и три бесхозных.

Дачники, их жалко, эти дома-то нежилые, наплевать. А то тут все отремонтировали, и всё. Жалко. Вся-то причина в том, что нет ни скота, ни людей, которые бы обрабатывали свои участки. Никто ничего не проверяет, а на своих участках мы сами следим за безопасностью, — сетует местная жительница.

9 апреля на месте пожара в Бызово побывал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, возглавив штаб по ЧП.

Он вчера здесь был, собрали штаб — вчера и сегодня. Мы все данные, какие у нас были, передали. Они там решают, — рассказал глава Бызово Игорь Бызов.
Фото: TagilCity.ru
Сбор вещей будет объявлен для погорельцев из села Бызово под Нижним Тагилом
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Напомним, две тысячи квадратных метров в селе Бызово, объятых пламенем, вечером 9 апреля тушили сотрудники МЧС. Огонь с сухой травы из-за сильного ветра перекинулся на десять зданий. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности и городскому округу оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. Кроме того, руководство ГГО необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости.

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