Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Участок, где два года назад произошел пожар, едва огорожен забором. Ворота сломаны — одна дверь валяется на земле. В ограждении до сих пор воткнуты цветы в память о погибших детях.
На соседствующем участке вдалеке трудятся двое пенсионеров. Подходим к ним. На визит журналистов и вопрос о том, где хозяйка участка, соседи отреагировали резко.
Вот пойми, где она шатается. Не приезжает, весь участок зарастает. Вон дома сгорели, мы тоже можем из-за этого мусора сгореть, — сетует женщина.
Очевидно, люди обеспокоены своей безопасностью. Лишиться единственного дома в таком возрасте — большая потеря. Поэтому они, не жалея спины, целый день убирают сухую траву и ветки.
Этот участок теперь никто не купит. Здесь же дети погибли. Кому он нужен такой? — говорит женщина с соседнего дома.
Хозяева частных домов в Бызово приучены самостоятельно заботиться о пожарной безопасности на своих участках. Проверки у них не проводятся, поэтому вся ответственность лежит только на самих сельчанах.
Вся-то причина в том, что нет ни скота, ни людей, которые бы обрабатывали свои участки. Никто ничего не проверяет, мы сами следим за своим домом, — рассказала местная жительница.
Свою соседку маму погибших ребят Тамару Щербинину сельчане не видели давно. Рассказывают, что она живет в 16-квартирном доме в Новопаньшино. Там же водит детей в детский сад. У женщины остались двое ребят — трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав. Детей 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения женщина похоронила.
Трагедия случилась в 2021 году в ночь на 15 апреля. В округе из-за этой трагедии был объявлен траур.