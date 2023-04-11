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Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей

11 апреля 2023, 15:11
Фото: TagilCity.ru
Участок на улице Рябиновая в Бызово, на котором располагался дом, где ровно два года назад в пожаре погибли пятеро детей, затягивается мусором. По заверению соседей, хозяйка почти не приходит на место, где произошла трагедия.

Участок, где два года назад произошел пожар, едва огорожен забором. Ворота сломаны — одна дверь валяется на земле. В ограждении до сих пор воткнуты цветы в память о погибших детях.

На соседствующем участке вдалеке трудятся двое пенсионеров. Подходим к ним. На визит журналистов и вопрос о том, где хозяйка участка, соседи отреагировали резко.

Вот пойми, где она шатается. Не приезжает, весь участок зарастает. Вон дома сгорели, мы тоже можем из-за этого мусора сгореть, — сетует женщина.
Фото: TagilCity.ru

Очевидно, люди обеспокоены своей безопасностью. Лишиться единственного дома в таком возрасте — большая потеря. Поэтому они, не жалея спины, целый день убирают сухую траву и ветки.

Этот участок теперь никто не купит. Здесь же дети погибли. Кому он нужен такой? — говорит женщина с соседнего дома.

Хозяева частных домов в Бызово приучены самостоятельно заботиться о пожарной безопасности на своих участках. Проверки у них не проводятся, поэтому вся ответственность лежит только на самих сельчанах.

Вся-то причина в том, что нет ни скота, ни людей, которые бы обрабатывали свои участки. Никто ничего не проверяет, мы сами следим за своим домом, — рассказала местная жительница.
Фото: TagilCity.ru

Свою соседку маму погибших ребят Тамару Щербинину сельчане не видели давно. Рассказывают, что она живет в 16-квартирном доме в Новопаньшино. Там же водит детей в детский сад. У женщины остались двое ребят — трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав. Детей 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения женщина похоронила. 

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Трагедия случилась в 2021 году в ночь на 15 апреля. В округе из-за этой трагедии был объявлен траур. 

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