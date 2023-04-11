Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся со спецоперации

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
11 апреля Тимофей Жуков явился на заседание, на котором рассматривались поправки в схему выборов в гордуму. Коллеги поприветствовали его аплодисментами.
На фронте депутат получил контузию, поэтому сейчас, по его словам, он немного заикается, но чувствует себя нормально, пишет Е1.
Напомним, Тимофей Жуков заявил о готовности отправиться на спецоперацию в сентябре прошлого года, когда началась частичная мобилизация. Однако ему не пришла повестка, поэтому он ушел на фронт добровольцем.