TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Изображение материала

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся со спецоперации

11 апреля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков, который в конце 2022 года отправился на СВО в качестве добровольца, вернулся домой.

11 апреля Тимофей Жуков явился на заседание, на котором рассматривались поправки в схему выборов в гордуму. Коллеги поприветствовали его аплодисментами.

На фронте депутат получил контузию, поэтому сейчас, по его словам, он немного заикается, но чувствует себя нормально, пишет Е1.

Фото: Страница Тимофей Жукова ВКонтакте

Напомним, Тимофей Жуков заявил о готовности отправиться на спецоперацию в сентябре прошлого года, когда началась частичная мобилизация. Однако ему не пришла повестка, поэтому он ушел на фронт добровольцем.

Депутат из Екатеринбурга добровольно ушел на фронт
Узнать подробнее
Читайте также:
Семьи военных позвонили на горячую линию свердловского омбудсмена более 20 тысяч разШестеро военных из Свердловской области вернулись из пленаВоенный из Екатеринбурга выжил под обстрелом на СВО
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Депутат#Контузия#Заседание#Общество#Операция на Украине
Подпишитесь
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:10
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 06:57
«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:20
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Вчера, 09:08
Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее
Сегодня, 05:00
Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек
Вчера, 17:00