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Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте

11 апреля 2023, 15:31
Фото: 1MI
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в марте 2023 года.

Банкротство автосалона

Налоговая инспекция подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление с просьбой признать автосалон «Драйв Авто» в Екатеринбурге банкротом. Долг по налогам компании перед ведомством составляет 153,7 млн рублей. Исковое заявление принято и назначена дата первого заседания.

На сегодняшний день ООО «Драйв Авто» находится в стадии ликвидации. Компания имеет четыре открытых исполнительных производства от Федеральной службы приставов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Корпоративный конфликт на градообразующем предприятии

«Карпинский электромашиностроительный завод» хочет взыскать с Радика Саттарова, Вячеслава Якунина и Натальи Якуниной 150 млн рублей. Категория дела относится к корпоративным спорам. Исковое заявление оставлено без движения до устранения недостатков.

Данный иск стал частью крупного корпоративного конфликта, разгоревшегося на КЭМЗ. Его участниками стали совладельцы мажоритарного акционера предприятия ООО «1Капитал» Наталья Якунина и Наталья Купаева, которую поддерживает ее сын Руслан Бакиров (генеральный директор «1Капитал» и экс-председатель совета директоров КЭМЗ). Бакиров также в судебном порядке добивается банкротства градообразующего предприятия Карпинска, что грозит безработицей более чем 400 работникам.

И снова налоговые долги

Еще три свердловских компании пытается обанкротить налоговая инспекция за долги свыше 80 млн рублей.

  • ООО «Камень» из Екатеринбурга задолжало ведомству 132 млн рублей в качестве уплаты налогов. Исковое заявление принято к производству.

Ранее ООО «Камень» подавало иск в суд на налоговую службу, с требованием признать недействительным одно из решений ведомства в отношении компании.

  • «Белоярскую фабрику асбокартонных изделий» налоговая служба хочет признать банкротом из-за долга в 102 млн рублей. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения недостатков.

В 2022 году ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» пыталось взыскать с БФАИ 118 млн рублей в качестве задолженности. Тогда стороны смогли договориться и утвердить мировое соглашение. Сумма долга снизилась до 78 млн рублей, которые фабрика обязалась выплатить до конца 2022 года.

  • Еще один иск налоговиков рассматривается судом в отношении рекламного агентства «БИПИМДЖИ». Его долг составил 84 млн рублей. Исковое заявление принято к производству.

В 2021 году выручка компании была нулевая, а ее кредиторская задолженность составила 111 млн рублей.

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#Анна Григорьева#Арбитражный суд#Иск#Налоговая#Долг#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область
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