Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
Налоговая инспекция подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление с просьбой признать автосалон «Драйв Авто» в Екатеринбурге банкротом. Долг по налогам компании перед ведомством составляет 153,7 млн рублей. Исковое заявление принято и назначена дата первого заседания.
На сегодняшний день ООО «Драйв Авто» находится в стадии ликвидации. Компания имеет четыре открытых исполнительных производства от Федеральной службы приставов на общую сумму 1,2 млн рублей.
«Карпинский электромашиностроительный завод» хочет взыскать с Радика Саттарова, Вячеслава Якунина и Натальи Якуниной 150 млн рублей. Категория дела относится к корпоративным спорам. Исковое заявление оставлено без движения до устранения недостатков.
Данный иск стал частью крупного корпоративного конфликта, разгоревшегося на КЭМЗ. Его участниками стали совладельцы мажоритарного акционера предприятия ООО «1Капитал» Наталья Якунина и Наталья Купаева, которую поддерживает ее сын Руслан Бакиров (генеральный директор «1Капитал» и экс-председатель совета директоров КЭМЗ). Бакиров также в судебном порядке добивается банкротства градообразующего предприятия Карпинска, что грозит безработицей более чем 400 работникам.
Еще три свердловских компании пытается обанкротить налоговая инспекция за долги свыше 80 млн рублей.
Ранее ООО «Камень» подавало иск в суд на налоговую службу, с требованием признать недействительным одно из решений ведомства в отношении компании.
В 2022 году ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» пыталось взыскать с БФАИ 118 млн рублей в качестве задолженности. Тогда стороны смогли договориться и утвердить мировое соглашение. Сумма долга снизилась до 78 млн рублей, которые фабрика обязалась выплатить до конца 2022 года.
В 2021 году выручка компании была нулевая, а ее кредиторская задолженность составила 111 млн рублей.