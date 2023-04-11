Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте

Данный иск стал частью крупного корпоративного конфликта, разгоревшегося на КЭМЗ. Его участниками стали совладельцы мажоритарного акционера предприятия ООО «1Капитал» Наталья Якунина и Наталья Купаева, которую поддерживает ее сын Руслан Бакиров (генеральный директор «1Капитал» и экс-председатель совета директоров КЭМЗ). Бакиров также в судебном порядке добивается банкротства градообразующего предприятия Карпинска, что грозит безработицей более чем 400 работникам.