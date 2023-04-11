Драка со стрельбой произошла около студенческого общежития под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Потасовку и стрельбу устроили местные жители, рассказал очевидец. Также он добавил, что это могли быть посетители круглосуточного магазина, который расположен в здании общежития, где по ночам продают алкогольные напитки, пишет Е1.
Почему между ними возник конфликт, неизвестно. При этом очевидец сказал, что ссоры между посетителями этого магазина случаются часто.
Заявлений в полицию о стрельбе не поступало, сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, недавно в студенческом городке УПИ студенты устроили массовую драку. Один из участников потасовки пострадал и был госпитализирован в больницу.