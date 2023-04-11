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Драка со стрельбой произошла около студенческого общежития под Екатеринбургом

11 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Несколько человек устроили драку со стрельбой неподалеку от студенческого общежития в поселке Исток под Екатеринбургом. Инцидент произошел ночью 9 апреля 2023 года.

Потасовку и стрельбу устроили местные жители, рассказал очевидец. Также он добавил, что это могли быть посетители круглосуточного магазина, который расположен в здании общежития, где по ночам продают алкогольные напитки, пишет Е1.

Почему между ними возник конфликт, неизвестно. При этом очевидец сказал, что ссоры между посетителями этого магазина случаются часто.

Видео: Е1

Заявлений в полицию о стрельбе не поступало, сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, недавно в студенческом городке УПИ студенты устроили массовую драку. Один из участников потасовки пострадал и был госпитализирован в больницу.

Студенты-иностранцы устроили массовую драку в студгородке УПИ
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