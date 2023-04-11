Два здания Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания

ООО «НС-Групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2018 году и занимается деятельностью в сфере архитектуры. С 6 апреля 2023 года директором фирмы является Сергей Усков. Ранее компания проводила ремонт филиала тагильской школы искусств №1.