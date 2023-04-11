Два здания Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На тендер стоимостью 48,8 миллиона рублей была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт Демидовская больница заключит с ООО «НС-Групп».
Северный и южный флигеля «Ансамбля заводского госпиталя ДГБ» являются объектами культурного наследия. Объекты, общая площадь помещений которых составляет 1,3 тысячи квадратных метров, необходимо сдать до 31 октября 2023 года. Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев.
Для выполнения работ подрядчик может привлекать только обученный и аттестованный персонал. В зданиях строителям предстоит заменить окна, двери и кровлю, обновить фасады, провести отделку внутренних помещений.
Также будет благоустроена территория. Там появятся новые проезды, тротуары и дорожки. Подрядчик установит скамейки и урны, посадит 132 куста барбариса и 28 кустовых роз.
ООО «НС-Групп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2018 году и занимается деятельностью в сфере архитектуры. С 6 апреля 2023 года директором фирмы является Сергей Усков. Ранее компания проводила ремонт филиала тагильской школы искусств №1.