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Две мамы подрались в детском саду в Екатеринбурге из-за сломанных очков

11 апреля 2023, 06:12
Фото: 1MI
Две женщины подрались в детском саду Екатеринбурга. Инцидент случился в микрорайоне Светлом. Причиной конфликта стали очки, которые разбились у ребенка нападавшей.

Она стала требовать от матери другого ребенка, чтобы она оплатила ремонт. Якобы девочка толкнула ее ребенка и очки разбились, пишет Е1 со ссылкой на мужа подвергшейся нападению женщины.

По словам мужчины, к конфликтующим подошла воспитатель и тогда началась драка. В результате у матери ребенка, якобы виновного в поломке очков, имеются телесные повреждения, порвана куртка и выдраны волосы. Мужчина отметил, что все происходящее попало на камеры наблюдения.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Теперь правоохранители изучают кадры с места происшествия. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в деле разбирается участковый.

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#Ирина Кирилова#Дети#Драка#Родители#Происшествия#Екатеринбург
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