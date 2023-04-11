Две мамы подрались в детском саду в Екатеринбурге из-за сломанных очков

По словам мужчины, к конфликтующим подошла воспитатель и тогда началась драка. В результате у матери ребенка, якобы виновного в поломке очков, имеются телесные повреждения, порвана куртка и выдраны волосы. Мужчина отметил, что все происходящее попало на камеры наблюдения.