Две мамы подрались в детском саду в Екатеринбурге из-за сломанных очков

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Она стала требовать от матери другого ребенка, чтобы она оплатила ремонт. Якобы девочка толкнула ее ребенка и очки разбились, пишет Е1 со ссылкой на мужа подвергшейся нападению женщины.
По словам мужчины, к конфликтующим подошла воспитатель и тогда началась драка. В результате у матери ребенка, якобы виновного в поломке очков, имеются телесные повреждения, порвана куртка и выдраны волосы. Мужчина отметил, что все происходящее попало на камеры наблюдения.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Теперь правоохранители изучают кадры с места происшествия. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в деле разбирается участковый.