Ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека получат пенсионеры в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Выплата назначается Управлением соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила. Списки получателей, проживающих в городе, будут сформированы на основании имеющихся сведений. Заявлений и документов подавать не нужно.
Размер выплаты составляет 486 рублей каждому получателю. Эта сумма ежегодно индексируется, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
Деньги будут перечислены пенсионерам в период с 1 сентября по 30 ноября. Основаниями для отказа в выплате становятся официальное трудоустройство, отсутствие регистрации в Нижнем Тагиле. Также средства не получат пенсионеры, которые работали в организациях, не относящихся к муниципальным предприятиям или учреждениям.