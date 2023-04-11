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Ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека получат пенсионеры в Нижнем Тагиле

11 апреля 2023, 14:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неработающие пенсионеры, которые ушли со службы из муниципальных предприятий, могут получить ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека.

Выплата назначается Управлением соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила. Списки получателей, проживающих в городе, будут сформированы на основании имеющихся сведений. Заявлений и документов подавать не нужно.

Размер выплаты составляет 486 рублей каждому получателю. Эта сумма ежегодно индексируется, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

Деньги будут перечислены пенсионерам в период с 1 сентября по 30 ноября. Основаниями для отказа в выплате становятся официальное трудоустройство, отсутствие регистрации в Нижнем Тагиле. Также средства не получат пенсионеры, которые работали в организациях, не относящихся к муниципальным предприятиям или учреждениям.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил
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