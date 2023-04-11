Ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека получат пенсионеры в Нижнем Тагиле

Деньги будут перечислены пенсионерам в период с 1 сентября по 30 ноября. Основаниями для отказа в выплате становятся официальное трудоустройство, отсутствие регистрации в Нижнем Тагиле. Также средства не получат пенсионеры, которые работали в организациях, не относящихся к муниципальным предприятиям или учреждениям.