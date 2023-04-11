Инвесторы ЕВРАЗ пострадали от антироссийских санкций

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
»…купонный доход, подлежащий выплате 2 апреля 2023 года по Еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году, выпущенным под ставку 5,250% («Еврооблигации 2024»), выплачен не будет», — указано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте EVRAZ.
При этом компания подчеркивает, что выплаты осуществить она физически способна, так как обладает достаточной ликвидностью. Все дело — в отсутствии лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании («OFSI»).
«Теоретически рассуждая, иностранные инвесторы могут получить выплаты в рублях. Предприятие готово их заплатить, но не может этого сделать по не зависящим от него обстоятельствам. Я не юрист, но полагаю, что это будет расценено, как форс-мажорные обстоятельства», — прокомментировал для TagilCity.ru директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Крупнейшим акционером EVRAZ (30,52%) является Роман Абрамович, на которого Великобритания и Евросоюз наложили санкции.
Еврооблигации — это вид ценных бумаг, выпускаемых (в случае российских компаний) в иностранной валюте и для иностранных инвесторов. К слову, российские инвесторы в последнее время активно их скупают с большим дисконтом.