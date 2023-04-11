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Из-за лесного пожара трассу в Свердловской области затянуло дымом

11 апреля 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Свердловской области трассу затянуло дымом из-за пожара в лесу. Пламя разгорелось в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского.

Теперь на трассе Р-351 наблюдается задымление проезжей части. Видимость составляет 50–100 метров, сообщили в Уралуправтодоре. Площадь воспламенения составляет 21 гектар, пишет Е1.

Отмечается, что движение на дороге не перекрывали. Пламя тушат огнеборцы МЧС. По их данным, пожар уже локализован.

Также известно, что из-за задымления на дороге ограничили скорость движения – ехать можно со скоростью до 50 км в час. В департаменте информационной политики добавили, что по периметру болота тракторами проложена минерализованная полоса, проводится окарауливание территории.

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#Свердловская область#Пожар#Трасса#Лес#Спасатели#МЧС#Происшествия#Елена Озерова
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