Из-за лесного пожара трассу в Свердловской области затянуло дымом

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Теперь на трассе Р-351 наблюдается задымление проезжей части. Видимость составляет 50–100 метров, сообщили в Уралуправтодоре. Площадь воспламенения составляет 21 гектар, пишет Е1.
Отмечается, что движение на дороге не перекрывали. Пламя тушат огнеборцы МЧС. По их данным, пожар уже локализован.
Также известно, что из-за задымления на дороге ограничили скорость движения – ехать можно со скоростью до 50 км в час. В департаменте информационной политики добавили, что по периметру болота тракторами проложена минерализованная полоса, проводится окарауливание территории.