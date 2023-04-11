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Капремонт спортзала в кадетской школе в Нижнем Тагиле начнется 1 мая

11 апреля 2023, 12:44
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который проведен капитальный ремонт в спортзале школы № 21 в Нижнем Тагиле. К работам строители приступят 1 мая, сдать объект необходимо до 31 августа.

На тендер, объявленный администрацией Нижнего Тагила, была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт стоимостью 16,2 миллиона рублей будет заключен с местным ООО «Строительная компания ВИНСАРА».

Согласно техзаданию, строители установят в спортзале новые двери и оконные конструкции, усилят стены, отремонтируют стены, полы, потолки и душевые. Также в помещении оборудуют новые внутренние коммунальные системы и пожарную сигнализацию.

ООО «Строительная компания ВИНСАРА» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2019 году. Директором является Владимир Ларионов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма выступала подрядчиком в 21 госконтракте на сумму 138,8 миллиона рублей, в том числе для Демидовской больницы и Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют спортзал кадетской школы
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Спортзал#Капитальный ремонт#Закупка#Подрядчик#Школа#Общество#Эксклюзив
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