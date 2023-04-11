Капремонт спортзала в кадетской школе в Нижнем Тагиле начнется 1 мая

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
На тендер, объявленный администрацией Нижнего Тагила, была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт стоимостью 16,2 миллиона рублей будет заключен с местным ООО «Строительная компания ВИНСАРА».
Согласно техзаданию, строители установят в спортзале новые двери и оконные конструкции, усилят стены, отремонтируют стены, полы, потолки и душевые. Также в помещении оборудуют новые внутренние коммунальные системы и пожарную сигнализацию.
ООО «Строительная компания ВИНСАРА» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2019 году. Директором является Владимир Ларионов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма выступала подрядчиком в 21 госконтракте на сумму 138,8 миллиона рублей, в том числе для Демидовской больницы и Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.