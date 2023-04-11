Капремонт спортзала в кадетской школе в Нижнем Тагиле начнется 1 мая

ООО «Строительная компания ВИНСАРА» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2019 году. Директором является Владимир Ларионов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма выступала подрядчиком в 21 госконтракте на сумму 138,8 миллиона рублей, в том числе для Демидовской больницы и Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.