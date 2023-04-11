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Лучшие бизнес-идеи в сфере туризма Свердловской области получат до 10 млн рублей

11 апреля 2023, 09:24
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Конкурс на гранты для бизнес-идей в сфере туризма стартовал в Свердловской области. Участники могут получить от 3 до 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Благодаря инициативе Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на эти цели выделены 332 миллиона рублей.

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области с 11 апреля принимает заявки от предпринимателей на грантовую поддержку бизнес-идей. Содействие развитию отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Заявки на гранты можно подать до 10 мая включительно, документы принимают по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 1, кабинет 105.

Отметим, что всего на 2023 год на федеральном уровне были одобрены 3 заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей.

Так, фестиваль Ural Music Night получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Самое главное музыкальное событие Свердловской области пройдет 23 июня 2023 года.

На фестиваль Ural Music Night потратят почти 40 миллионов рублей
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Фото: 1MI

Кроме поддержки за счёт средств федерального бюджета, в регионе реализуются проекты с привлечением финансов из областного бюджета. В 2023 году субсидии в размере 4,2 млн рублей получили Нижний Тагил, Сысертский и Арамильский городские округа, а также Ревда.

Создание нового туристического кластера планируется в Свердловской области в 2023 году. В маршрут планируется включить все населенные пункты, где работал Демидов. Еще одна задача — восстановление заводов. В Нижнем Тагиле располагается эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». Сейчас продолжается подготовка проекта реконструкции завода и преображения территории вокруг него.

Фото: TagilCity.ru

В музеях Нижнего Тагила хранятся более 500 тысяч неисследованных экспонатов. Выставить их на данный момент негде. Бывший глава Свердловской области Эдуард Россель предложил допроектировать местное здание бывшего горного управления и сделать над внутренним двором купол из стекла. Это обеспечит город 13 тысячами квадратных метров выставочных площадей.

Туристический кластер «Демидовские маршруты» появится в Свердловской области
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Стоит отметить, что для гостей Нижнего Тагила в городе предоставляются различные туристические маршруты. Например, «Малахитовая линия». Это пешеходный маршрут, объединяющий в себя ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего (музеи, памятники, театры, скверы, парки, Лисья гора и многое другое). Путь обозначен специальной зеленой полосой на асфальте. Он замкнут и позволяет вернуться в исходную точку. Его длина составляет 5,7 км. В рамках этого мероприятия туристы и сами тагильчане смогут посетить 30 объектов индустриальной, архитектурной и культурной ценностей.

Ярким примером популярности Нижнего Тагила явился поток туристов в новогодние праздники 2023 года. Наибольшим спросом пользовались загородные места около природных парков, горнолыжных центров и достопримечательностей. Лидером было северное направление от Невьянска и Нижнего Тагила.

Музей «Демидовская дача»Музей «Демидовская дача»
Музей «Демидовская дача»
Фото: TagilCity.ru

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова рассказала подробности получения гранта свердловскими предпринимателями. 

Благодаря рекордной финансовой поддержке из федерального бюджета мы надеемся на появление в регионе новых кемпингов, глэмпингов и других комфортабельных мест размещения на природе. Получить грант также можно на развитие прибрежных зон, маршрутов для людей с ограниченными возможностями, разработку мобильных приложений, установку знаков навигации и другие инициативы. Конкурс только стартовал, но по нашим оценкам, на поддержку смогут рассчитывать около 70 проектов. При этом бизнесмен должен инвестировать в проект собственные средства — не менее 55% от суммы запрашиваемого гранта, — сообщила Эльмира Туканова.

Подробные разъяснения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки и по вопросам оформления заявок будут еженедельно проходить в формате видеоконференций.

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