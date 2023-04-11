Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее

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Мир не стоит на месте. Современные технологии и роботы в будущем придут на замену многим профессиям. Поэтому IT-сфера — одна из самых быстрорастущих отраслей. Информационные технологии используют, чтобы разрабатывать программы и приложения, создавать искусственный интеллект (нейросети и прочее) и расширенную реальность. Для того, чтобы повысить свою ценность на рынке труда в дальнейшем, уже сегодня стоит задуматься о выборе и получении новой востребованной профессии.
Быстро и качественно переквалифицироваться поможет очное обучение под наставничеством профессионалов. В Нижнем Тагиле работает филиал крупной федеральной образовательной организации — «Компьютерная Академия ТОП». За 20 лет опыта в сфере IT-образования, академия выпустила 120 000 выпускников и 45 000 студентов, трудоустроили 89% выпускников. Подписали более 100 меморандумов о сотрудничестве с IT-компаниями, в которых гарантированно будут работать наши выпускники.
У «Академии ТОП» более 140 филиалов в России и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники «Компьютерной Академии ТОП» работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.
Уже в мае «Компьютерная Академия ТОП» запускает очное обучение по профессии WEB-разработчик в Нижнем Тагиле. Это обучение для тех, кто хочет освоить востребованную профессию и зарабатывать на этом. Обучение будет проходить с использованием современных технологий.
Занятия проводятся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова д. 2а
офис 605.
С самого первого занятия студенты работают за компьютерами и готовятся по различным кейсам. Преподаватели «Академии ТОП» — опытные специалисты из действующих IT-компаний. Они дают знания, которые нельзя получить по учебникам.
Занятия проходят в комфортных классах в группах до 16 студентов. Практика заложена в процесс обучения. Все происходит в режиме офлайн под контролем преподавателя, никаких видео-лекций в записи. Обучение рассчитано на 12 месяцев по 2 раза в неделю. Оно нацелено на приобретение практических навыков разработки и трудоустройство.
Обучение организовано так, чтобы студент смог максимально погрузиться в свою специальность. Письменных тестов и экзаменов на заучивание нет. Используются только промежуточные тесты для самопроверки усвоения предмета. Профессия подойдет для студентов 15-55 лет.
На защите дипломных проектов присутствуют представители IT-компаний.
После получения диплома у выпускника будут все шансы построить успешную карьеру и найти достойную работу, в том числе за рубежом.
14 апреля в 18:30 в Нижнем Тагиле будет проходить пройдет мероприятие в формате практического занятия «Кто такой WEB-разработчик и как им стать». На встрече вы узнаете об инструментах и технологиях WEB-разработчика, о главных причинах получить новое
образование, о том, сколько зарабатывает IT-специалист и другую важную информацию.
Максимальное количество участников 16. Вход по подтвержденной регистрации.
21 апреля в нашем городе состоится бесплатный мастер-класс «Как построить карьеру в IT?» В программе мастер-класса: 5 причин заняться информационными технологиями; 7 профессий, которые помогут заработать свой первый миллион и ответы на многие вопросы о профессии в IT.
Осенью 2023 года стартует мероприятие «Школьник-студент» для детей 14-18 лет. Ученики 9-11 классов смогут получить профессию параллельно со школьным образованием. Окончив школу, у ребенка будет не только аттестат о полном среднем образовании,
но и сертификат, подтверждающий получение востребованной профессии.
Профессии IT можно обучиться в любом возрасте. Сотрудниками крупнейших организаций становятся люди с самыми разными первыми профессиями. Для более продвинутых пользователей есть краткосрочные курсы по веб-разработке, разработке на Python, тестированию ПО. Для поступления потребуется пройти вступительное тестирование.
Компьютерная Академия ТОП — это один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У Академии более 140 филиалов в России и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники Академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.
За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:
Телефон для связи: +7 (3435) 96-38-35, с пн-сб с 09:00 до 18:00.
E-mail: [email protected]
Адрес: улица Ломоносова, дом 2а, 6 этаж, офис 605.
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