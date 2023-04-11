Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее

Мир не стоит на месте. Современные технологии и роботы в будущем придут на замену многим профессиям. Поэтому IT-сфера — одна из самых быстрорастущих отраслей. Информационные технологии используют, чтобы разрабатывать программы и приложения, создавать искусственный интеллект (нейросети и прочее) и расширенную реальность. Для того, чтобы повысить свою ценность на рынке труда в дальнейшем, уже сегодня стоит задуматься о выборе и получении новой востребованной профессии.