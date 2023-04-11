Названо число погибших и травмированных на работе жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Такие данные указаны в отчете о травматизме на производствах. Документ размещен на сайте регионального министерства промышленности.
Известно, что березой насмерть придавило подсобного рабочего. Он готовил почву под посадку лесных культур на территории лесничества, как вдруг на него рухнула часть ствола дерева. Так как удар пришелся по голове, мужчина получил смертельную травму.
Пять травм работники получили на предприятиях, где делают продукцию, по два — в сферах животноводства, торговли и в отрасли по добыче ископаемых.
Среди пострадавших горнорабочий, а также слесарь, кольщик плит и оператор машинного доения.