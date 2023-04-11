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Названо число погибших и травмированных на работе жителей Свердловской области

11 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI
На предприятиях Свердловской области за первый квартал 2023 года травмировались 11 человек, один рабочий погиб — его придавило березой.

Такие данные указаны в отчете о травматизме на производствах. Документ размещен на сайте регионального министерства промышленности.

Известно, что березой насмерть придавило подсобного рабочего. Он готовил почву под посадку лесных культур на территории лесничества, как вдруг на него рухнула часть ствола дерева. Так как удар пришелся по голове, мужчина получил смертельную травму.

Пять травм работники получили на предприятиях, где делают продукцию, по два — в сферах животноводства, торговли и в отрасли по добыче ископаемых.

Среди пострадавших горнорабочий, а также слесарь, кольщик плит и оператор машинного доения.

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#Свердловская область#Травматизм#Производство#Смерть#Происшествия#Елена Озерова
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