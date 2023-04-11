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Неизвестные напали на юношу в юбке в Екатеринбурге

11 апреля 2023, 15:23
Фото: 1MI
На 21-летнего длинноволосого молодого человека, одетого в юбку, напали неизвестные хулиганы в бургерной Екатеринбурга. Инцидент произошел вечером 18 декабря 2022 года.

В бургерную пострадавший пришел вместе со своим другом. В этом же заведении к ним подошли двое парней, которым не понравилась их внешность, пишет «КП-Екатеринбург».

В том числе досталось юноше, одетому в юбку. Ему хулиганы давали пощечины. Однако потерпевший обращаться в полицию с заявлением не стал.

По словам молодого человека, он переехал некоторое время назад в Екатеринбург из Нижнего Тагила, сдав ЕГЭ по информатике на 100 баллов.

Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске подростка убили ножом возле жилого дома в ходе конфликта.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пострадавший#Хулиганы#Внешность#Молодой человек#Бургерная#Происшествия
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