Неизвестные напали на юношу в юбке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В бургерную пострадавший пришел вместе со своим другом. В этом же заведении к ним подошли двое парней, которым не понравилась их внешность, пишет «КП-Екатеринбург».
В том числе досталось юноше, одетому в юбку. Ему хулиганы давали пощечины. Однако потерпевший обращаться в полицию с заявлением не стал.
По словам молодого человека, он переехал некоторое время назад в Екатеринбург из Нижнего Тагила, сдав ЕГЭ по информатике на 100 баллов.
Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске подростка убили ножом возле жилого дома в ходе конфликта.