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ПМЭФ-2023: более 150 мероприятий в рамках четырех направлений

11 апреля 2023, 18:38
Стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, проведение которого намечено на 14 – 17 июня 2023 года. Основная тема мероприятия – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

«Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он также подчеркнул, что форум по традиции остается площадкой для укрепления экономических и социокультурных связей с целью решения задач глобальной экономической повестки при соблюдении интересов каждого ее участника. По словам Кобякова, равные по значимости отношения, в основе которых взаимная поддержка и уважение к суверенным интересам друг друга, создают почву для взаимовыгодной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем. Об этом пишет NewsNN.

Основная программа деловых мероприятий в 2023 году включает четыре тематических направления, которые посвящены вопросам развития мировой экономики в период глобальных перемен, изменениям в российской экономике в обстоятельствах присутствующего международного давления, созданию технологического суверенитета и стратегии улучшения качества жизни граждан. Всего в рамках четырех блоков основной деловой программы запланировали более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, среди которых традиционный деловой завтрак Сбера и ряд событий с привлечением фармацевтических компаний.

Для обсуждения глобальных вопросов международного сотрудничества в 2023 году на площадках форума организуют шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты будут принимать участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Помимо этого, в рамках международного трека пройдет региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). Это событие объединяет работу международных бизнес-ассоциаций.

На площадках ПМЭФ также будут проводиться Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум «Лекарственная безопасность» и Молодежный экономический форум – пул мероприятий первого и финального дней ПМЭФ, доступ на которые откроют в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.

Роль официального партнера форума взял на себя медиахолдинг 1MI.

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