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Под землей были люди. В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар

11 апреля 2023, 07:48
Фото: 1MI

В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар

Пожар на отметке -240 метров произошел в шахте тагильского ВГОКа «Южная» в Кушве. Инцидент случился 11 апреля.

Прибывшие на место силы Военизированного горноспасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам главы Кушвинского округа Михаила Слепухина, происшествие случилось в ночное время во время рабочей смены. 45 человек были эвакуированы. Он уточнил, что взрывов не было. На данный момент организована специальная комиссия. Она проводит работы, пишет Е1.

По факту произошедшего свою проверку начала и прокуратура по Свердловской области. Там отметили, что в ходе мероприятий будет дана оценка соблюдению требований закона о промышленной безопасности и охраны труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Шахта#Эвакуация#Происшествия#Нижний Тагил
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