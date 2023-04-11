Под землей были люди. В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар

По словам главы Кушвинского округа Михаила Слепухина, происшествие случилось в ночное время во время рабочей смены. 45 человек были эвакуированы. Он уточнил, что взрывов не было. На данный момент организована специальная комиссия. Она проводит работы, пишет Е1.