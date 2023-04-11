Под землей были люди. В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Прибывшие на место силы Военизированного горноспасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
По словам главы Кушвинского округа Михаила Слепухина, происшествие случилось в ночное время во время рабочей смены. 45 человек были эвакуированы. Он уточнил, что взрывов не было. На данный момент организована специальная комиссия. Она проводит работы, пишет Е1.
По факту произошедшего свою проверку начала и прокуратура по Свердловской области. Там отметили, что в ходе мероприятий будет дана оценка соблюдению требований закона о промышленной безопасности и охраны труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.