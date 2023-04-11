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Подросток выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

11 апреля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Парень выпал из окна многоэтажного дома в Академическом районе Екатеринбурга. Происшествие случилось вечером 10 апреля 2023 года.

Инцидент случился на глазах детей и их родителей, которые гуляли во дворе. Пострадавшему юноше 17 лет, в этом году он оканчивает одиннадцатый класс. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, пишет Е1.

Очевидица сообщила, что она сразу вызвала бригаду скорой помощи. Медики приехали спустя 10 минут после вызова.

Парня уложили на носилки и на машине скорой помощи забрали в больницу. По словам очевидцев, следов крови в том месте, где упал пострадавший, нет.

Напомним, ночью 4 апреля 2023 года в Березовском мужчина выпал с балкона. В результате падения он погиб на месте.

В Березовском посреди ночи с балкона выпал мужчина
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