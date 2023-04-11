Подросток выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Инцидент случился на глазах детей и их родителей, которые гуляли во дворе. Пострадавшему юноше 17 лет, в этом году он оканчивает одиннадцатый класс. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, пишет Е1.