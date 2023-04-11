Весенний призыв продлится до 15 июля. Подлежат призыву граждане мужского пола, которые находятся не в запасе. Возврат призывников — от 18 до 27 лет. Всего планируют призвать 147 тысяч солдат-срочников. Сколько призывников из Нижнего Тагила уедет на срочную службу, пока не известно. В прошлом году в качестве новобранцев из военкомата в Нижнем Тагиле забрали 250 человек. Ожидается, что и в этот весенний призыв из военкомата на улице Бажова будет отправлено 250 солдат.