Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
11 апреля 2023 года нижняя плата парламента РФ рассмотрела поправки, которые были внесены днем ранее — 10 апреля. Депутаты Госдумы проголосовали единогласно «за». Изменения коснулись правил оповещения призывников. Новые способы рассылок будут осуществляться заказными письмами или в электронном виде через портал «Госуслуги». При этом старый способ рассылки через бумажные носители сохранится.
Государственная Дума РФ сразу в двух чтениях приняла комплекс поправок в действующее законодательство в части воинской службы. Самая большая часть этих поправок касается извещения военнообязанного лица о необходимости явиться в военкомат, — поясняет в беседе с TagilCity.ru Иван Кадочников, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов.
В Нижнем Тагиле граждане призывного возраста также будут получать повестки одним из новых узаконенных способов. В 2022 году тагильским призывникам вручались только письменные повестки и в руки лично им или их родственникам.
Один из моих сыновей призывного возраста, в прошлом году к нам домой пришла женщина из военкомата. Но дело в том, что мой ребенок живет отдельно. Меня попросили передать ему повестку. Сына отправили на различные обследования по состоянию здоровья, весь прошлый год он ходил по врачам, собирал справки, готовился к весеннему призыву. Пока в 2023 году никаких повесток не было — ни письменных, ни электронных, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Екатерина М.
Заказные письма будут отправляться в отделения почты и считаться врученными с момента появление штампа о доставке письма. Если ни один из способов, указанных в законопроекте о доставке повестки, не получится осуществить, то она будет считаться врученной по истечению семи дней с момента ее размещения в реестре повесток.
Способом извещения опять остается личное извещение и извещение в электронном виде. В части электронного извещения введена некоторая «новелла»: не играет роли удаление аккаунта на госуслугах. Повестка направляется в личный кабинет на госуслугах, а одновременно с этим размещается в реестре повесток, формируемых в электронной форме, — поясняет Иван Кадочников специально для TagilCity.ru.
С момента получения и до посещения военкомата призывнику будет запрещено выезжать за пределы РФ. Если через 20 дней с момента получения повестки гражданин не появится в военкомате, то ему будет запрещено быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, а также регистрировать недвижимость, ставить на учет автомобиль и управлять им. Помимо этого, уклонист не сможет брать кредиты.
Также 12 апреля в Госдуме рассмотрят законопроект о едином реестре призывников. Региональные власти могут получить право о вводе дополнительных ограничений для уклонистов. А военкоматы смогут ставить призывников на воинский учет без их явки. Они смогут это делать на основании Государственных информационных систем.
Сам по себе этот ресурс представляет из себя сводную информацию о военнообязанном лице по данным от работодателя, ВУЗа, ФНС России, Социального Фонда России, медицинских организаций. Но данный ресурс пока не создан, так что этот «монстр» пока что только в умах чиновников будет развернут на базе военкоматов. Что и когда — мы не знаем, — уточняет Иван Кадочников, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов.
Весенний призыв продлится до 15 июля. Подлежат призыву граждане мужского пола, которые находятся не в запасе. Возврат призывников — от 18 до 27 лет. Всего планируют призвать 147 тысяч солдат-срочников. Сколько призывников из Нижнего Тагила уедет на срочную службу, пока не известно. В прошлом году в качестве новобранцев из военкомата в Нижнем Тагиле забрали 250 человек. Ожидается, что и в этот весенний призыв из военкомата на улице Бажова будет отправлено 250 солдат.