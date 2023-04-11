Рецидивист выпрыгнул из окна суда в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Молодой человек вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, но нарушил требования, поэтому судья решил заменить ему УДО на арест, рассказал начальник пресс-службы Свердловского МВД Валерий Горелых.
Свердловчанин, узнав, что его вновь собираются отправить под стражу, совершил побег из зала суда, выпрыгнув из окна второго этажа. Сотрудники полиции отыскали его на квартире пятиэтажного жилого дома, где он спрятался под диваном.
В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания, а позже его отправят в СИЗО для отбывания наказания.
Напомним, 26 марта 2023 года правоохранительным органам удалось отыскать вора, находившегося в розыске. В 2020 году мужчина был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения, однако он сбежал из-под стражи.