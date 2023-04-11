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Рецидивист выпрыгнул из окна суда в Первоуральске

11 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI
26-летний рецидивист, судимый за грабеж, кражу и мошенничество, выпрыгнул из окна второго этажа в суде, чтобы избежать наказания. Инцидент произошел в Первоуральске 10 апреля 2023 года.

Молодой человек вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, но нарушил требования, поэтому судья решил заменить ему УДО на арест, рассказал начальник пресс-службы Свердловского МВД Валерий Горелых.

Фото: Начальник пресс-службы Свердловского МВД Валерий Горелых

Свердловчанин, узнав, что его вновь собираются отправить под стражу, совершил побег из зала суда, выпрыгнув из окна второго этажа. Сотрудники полиции отыскали его на квартире пятиэтажного жилого дома, где он спрятался под диваном.

В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания, а позже его отправят в СИЗО для отбывания наказания.

Напомним, 26 марта 2023 года правоохранительным органам удалось отыскать вора, находившегося в розыске. В 2020 году мужчина был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения, однако он сбежал из-под стражи.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Уголовное дело#УДО#Побег#Кража#Грабеж#Мошенничество#Арест#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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