Рыбак заблудился на болоте в свердловском поселке и у него отказали ноги

На розыски мужчины отправилась группа полицейских на УАЗе. Сначала они нашли на дороге оставленный мотоблок. Отыскать самого пропавшего удалось лишь через пять часов. Так как уже стемнело, были использованы световые и звуковые сигналы, в том числе и из автомобиля. Найдя Андрея, сотрудники правоохранительных органов обогрели его, дали сухую обувь и сопроводили до дома.