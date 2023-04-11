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Рыбак заблудился на болоте в свердловском поселке и у него отказали ноги

11 апреля 2023, 07:41
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Андрей Елфимов, житель поселка Луговской из Свердловской области отправился на мотоблоке на болото, чтобы порыбачить, но заблудился и у него отказали ноги. Выбраться ему помогли полицейские.

Мужчина позвонил в ОВД Тугулыма и попросил о помощи. Он рассказал, что потерялся в районе Тугулымского болота и не может самостоятельно выбраться. Также оказалось, что у потерявшегося отказали ноги, он замерз, а костер развести не получается, так как отсырела зажигалка.

На розыски мужчины отправилась группа полицейских на УАЗе. Сначала они нашли на дороге оставленный мотоблок. Отыскать самого пропавшего удалось лишь через пять часов. Так как уже стемнело, были использованы световые и звуковые сигналы, в том числе и из автомобиля. Найдя Андрея, сотрудники правоохранительных органов обогрели его, дали сухую обувь и сопроводили до дома.

Сейчас готовятся документы для поощрения трех полицейских, которые помогли свердловчанину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
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#Евгения Сафина#Поиски#Полиция#Пропал#Болото#Рыбак#Свердловская область#Происшествия#Тугулым
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