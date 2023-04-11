Семьи военных позвонили на горячую линию свердловского омбудсмена более 20 тысяч раз

Горячая линия заработала с 28 сентября прошлого года. Чаще всего звонившие сообщали на отсутствие медкомиссий и обмундирования, жаловались на задержи с оформлением документов, а также на плохие бытовые условия, сообщает официальный сайт омбудсмена.