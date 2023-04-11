Семьи военных позвонили на горячую линию свердловского омбудсмена более 20 тысяч раз

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Горячая линия заработала с 28 сентября прошлого года. Чаще всего звонившие сообщали на отсутствие медкомиссий и обмундирования, жаловались на задержи с оформлением документов, а также на плохие бытовые условия, сообщает официальный сайт омбудсмена.
Обращались и за психологической помощью. В 17 289 случаях предоставили юридическую консультацию, семьям 10 тысяч военных помогли волонтеры.
Напомним, что телефон горячей линии: 8–800–101–91–11.