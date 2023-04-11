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Семьи военных позвонили на горячую линию свердловского омбудсмена более 20 тысяч раз

11 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Свердловскому омбудсмену поступило более 20 тысяч звонков от мобилизованных и членов их семей. Более половине обратившихся дали юридические консультации.

Горячая линия заработала с 28 сентября прошлого года. Чаще всего звонившие сообщали на отсутствие медкомиссий и обмундирования, жаловались на задержи с оформлением документов, а также на плохие бытовые условия, сообщает официальный сайт омбудсмена.

Обращались и за психологической помощью. В 17 289 случаях предоставили юридическую консультацию, семьям 10 тысяч военных помогли волонтеры.

Напомним, что телефон горячей линии: 8–800–101–91–11.

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#Елена Озерова#Горячая линия#Омбудсмен#Военные#Семьи#Общество#Свердловская область
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