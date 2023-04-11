Шестеро военных из Свердловской области вернулись из плена

Posted 11 апреля 2023, 06:48
Published 11 апреля 2023, 06:48
Modified 11 апреля 2023, 06:48
Updated 11 апреля 2023, 06:48
По данным омбудсмена Татьяны Мерзляковой, вернулись шестеро человек.
Депутат госдумы Максим Иванов уточнил, что два человека из Екатеринбурга, двое из Карпинска, один из Краснотурьинска и еще один из ХМАО.
Также в списке пропавших без вести военных остается 35 человек. Большинство пропавших из Свердловской области. Четверо из них находятся в плену, о местонахождении остальных информации нет.
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова благодарит всех, кто участвовал в освобождении военнопленных, и выражает надежду, что остальные тоже вернутся.
Напомним, 54-летний житель Екатеринбурга, участвовавший в СВО, выжил после полученных ранений в результате обстрела.