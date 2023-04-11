Стали известны имена хедлайнеров «Ночи музыки»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Помимо этого, переговоры ведутся с группой Billy’s Band, которая выступит около ТЮЗа, а также с ЛСП и «Максим Свобода». Об этом сообщил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.
Напомним, что фестиваль состоится в период с 23 на 34 июня. Предполагается что в 2023 году мероприятия будут более масштабными, чем годами ранее. Артисты выступят на более 100 площадках. В соцсетях будут вестись прямые трансляции.