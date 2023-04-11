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Стали известны имена хедлайнеров «Ночи музыки»

11 апреля 2023, 08:44
Фото: 1MI
Названы имена музыкантов, с которыми ведутся переговоры о выступлении на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Это Валерий Сюткин, «Золото», «Моя Мишель» и другие артисты.

Помимо этого, переговоры ведутся с группой Billy’s Band, которая выступит около ТЮЗа, а также с ЛСП и «Максим Свобода». Об этом сообщил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Напомним, что фестиваль состоится в период с 23 на 34 июня. Предполагается что в 2023 году мероприятия будут более масштабными, чем годами ранее. Артисты выступят на более 100 площадках. В соцсетях будут вестись прямые трансляции.

Названа дата проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге
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#Артисты#Переговоры#Фестиваль#Общество#Екатеринбург#Елена Озерова
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