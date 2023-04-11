Стало известно состояние упавшего на рельсы в метро жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В данное время пострадавший молодой человек в тяжелом состоянии. Сотрудники медучреждения оказывают ему необходимую медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «4 канал».
Также сейчас планируется переправить больного в другую клинику.
Напомним, молодой человек упал на рельсы накануне днем. По причине происшествия движение поезда на станции было остановлено, а пассажиров выводили из здания метрополитена.
В результате падения юноша получил сочетанные травмы и был доставлен в екатеринбургскую больницу №36.