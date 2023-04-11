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Стало известно состояние упавшего на рельсы в метро жителя Екатеринбурга

11 апреля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Врачи рассказали о состоянии 21-летнего жителя Екатеринбурга, упавшего в метро на рельсы. Происшествие случилось 10 апреля 2023 года на станции метро «Площадь 1905 года».

В данное время пострадавший молодой человек в тяжелом состоянии. Сотрудники медучреждения оказывают ему необходимую медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «4 канал».

Также сейчас планируется переправить больного в другую клинику.

Напомним, молодой человек упал на рельсы накануне днем. По причине происшествия движение поезда на станции было остановлено, а пассажиров выводили из здания метрополитена.

В результате падения юноша получил сочетанные травмы и был доставлен в екатеринбургскую больницу №36.

В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Метро#Станция#Рельсы#Молодой человек#Пострадавший#Больница#Происшествия
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