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Телемедицина ВСК — «Выбор №1» в сфере охраны здоровья человека

11 апреля 2023, 09:45
Фото: piqsels.com
Страховой Дом ВСК признан лауреатом ежегодной Национальной премии в сфере охраны здоровья человека «Выбор №1» в номинации «Проект года, телемедицина».

Шорт-лист победителей определялся с 16 по 29 января при помощи голосования Экспертного Совета, в который вошли более 70 руководителей и главных врачей медицинских клиник, известных журналистов, общественных деятелей и государственных чиновников. Итоговый список лауреатов выбирался путем публикации анкеты в общенациональных изданиях и соцмедиа.

Страховой Дом ВСК вошел в число победителей благодаря активному развитию удаленного доступа к медицинским услугам. В частности, в июле 2022 года компания запустила «Цифровую клинику», которая сегодня доступна в мобильном приложении «ВСК Страхование».

С ее помощью клиенты получают полное медицинское сопровождение — помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику. Онлайн-поддержка пациента осуществляется круглосуточно, а время с момента первичного обращения клиента до начала лечения сокращается в два раза. Партнерами «Цифровой клиники» являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей России.

«В программу стратегического развития ВСК заложены принципы улучшения сервиса компании на благо клиентов. И сегодня мы видим среди них рост востребованности телемедицины. „Цифровая клиника“ как раз создана, чтобы сделать путь пациента к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. С момента запуска проекта мы провели более 25 тысяч консультаций, и показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Это отличные показатели, которые подтверждены полученной нами премией „Выбор №1“. Наши услуги отмечены профессионалами из медицинской отрасли, что дает ВСК дополнительный стимул развиваться дальше», — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

«Выбор №1» — ежегодная Национальная премия в сфере охраны здоровья человека. Ее главная цель — привлечение внимания к персонам, компаниям, брендам, оказывающим заметное влияние на стимулирование и продвижение здоровой среды. Она способствует популяризации и воспитанию культуры здорового образа жизни, а также достижению единства и взаимопонимания между обществом, бизнесом и властью в целях сохранения и укрепления здоровья населения.

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