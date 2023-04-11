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Уральский режиссер рассказал о происходящем около извергающегося вулкана на Камчатке

11 апреля 2023, 16:29
Фото: 1MI
Уральский режиссер Дмитрий Петроченков рассказал о том, что сейчас происходит вблизи извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке. Извержение началось утром 11 апреля 2023 года.

После начала извержения вулкана небо в ближайших окрестностях окрасилось в серый цвет. Снег в ближайших населенных пунктах покрыло пеплом, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам Петроченкова, в Усть-Камчатске, где он сейчас находится, грохота от извержения вулкана не слышно, а его приятели, которые проживают недалеко от вулкана, слышали раскаты, грохоты и видели молнии в результате статического разряда.

Для авиарейсов сейчас высший уровень опасности, движение на трассах временно закрыто, школьники перешли на дистанционное обучение, так как образовательные учреждения тоже не работают. Люди по улицам ходят в масках.

Также режиссер рассказал, что такого сильного извержения уже давно не было. По словам местных старожилов, последний раз подобное было 60 лет назад. Кроме того, он добавил, что во время вдоха режет легкие, так как в пепле, разносящемся по воздуху, содержатся частицы стекла.

Напомним, недавно на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке
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#Елизавета Зиборова#Вулкан#Атмосфера#Небо#Снег#Грохот#Камчатка#Происшествия#Экология#Природа#Режиссер
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