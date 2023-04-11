Уральский режиссер рассказал о происходящем около извергающегося вулкана на Камчатке

Также режиссер рассказал, что такого сильного извержения уже давно не было. По словам местных старожилов, последний раз подобное было 60 лет назад. Кроме того, он добавил, что во время вдоха режет легкие, так как в пепле, разносящемся по воздуху, содержатся частицы стекла.