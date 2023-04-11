В драмтеатр Нижнего Тагила доставлено новое оборудование на сумму 11,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
2,3 млн рублей из общей суммы были выделены из городского бюджета. По словам худрука театра Игоря Булыгина, данная аппаратура стала первым переоснащением после реконструкции культурного учреждения, которая прошла в 2015 году, рассказали в пресс-службе администрации города.
Теперь у театра имеются мощный компьютер, графический планшет и графическая станция, благодаря чему станет возможно делать сложные оформления и анимацию для постановок быстрее и качественнее. Кроме того, по словам главного инженера драмтеатра Ивана Смирнова, с помощью современной профессиональной аппаратуры можно соединять два изображения в одно, а картинка будет выглядеть динамичнее и ярче.
Также скоро в драматическом театре появятся комплект микрофонов, основной проектор и световой диммер для выезда.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется реконструкция театра «Колизей», в рамках которой будет установлено новое освещение, а также обновятся окна, двери и фасад театра.