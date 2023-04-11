В драмтеатр Нижнего Тагила доставлено новое оборудование на сумму 11,5 млн рублей

Теперь у театра имеются мощный компьютер, графический планшет и графическая станция, благодаря чему станет возможно делать сложные оформления и анимацию для постановок быстрее и качественнее. Кроме того, по словам главного инженера драмтеатра Ивана Смирнова, с помощью современной профессиональной аппаратуры можно соединять два изображения в одно, а картинка будет выглядеть динамичнее и ярче.