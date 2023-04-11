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В драмтеатр Нижнего Тагила доставлено новое оборудование на сумму 11,5 млн рублей

11 апреля 2023, 16:54
Фото: TagilCity.ru
Новая доставленная световая и звуковая аппаратура для драматического театра Нижнего Тагила была приобретена в рамках проекта «Культура». Стоимость оборудования составила 11,5 млн рублей.

2,3 млн рублей из общей суммы были выделены из городского бюджета. По словам худрука театра Игоря Булыгина, данная аппаратура стала первым переоснащением после реконструкции культурного учреждения, которая прошла в 2015 году, рассказали в пресс-службе администрации города.

Теперь у театра имеются мощный компьютер, графический планшет и графическая станция, благодаря чему станет возможно делать сложные оформления и анимацию для постановок быстрее и качественнее. Кроме того, по словам главного инженера драмтеатра Ивана Смирнова, с помощью современной профессиональной аппаратуры можно соединять два изображения в одно, а картинка будет выглядеть динамичнее и ярче.

Также скоро в драматическом театре появятся комплект микрофонов, основной проектор и световой диммер для выезда.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется реконструкция театра «Колизей», в рамках которой будет установлено новое освещение, а также обновятся окна, двери и фасад театра.

Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 году
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Театр#Драматический театр#Оборудование#Культура#Общество#Елизавета Зиборова
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