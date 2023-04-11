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В Екатеринбурге начались суды над бездомным за изнасилование девочек

11 апреля 2023, 14:25
Фото: 1MI
Бездомного педофила начали судить в Екатеринбурге. Следствие полагает, что он изнасиловал двух маленьких девочек в подъездах.

ЧП произошли улицах Азина и Свердлова, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следствие полагает, что 31 января бездомный обратил внимание на идущую по улице маленькую девочку, затем следил за ней, пока она шла до подъезда. Далее он зашел туда вместе с ней и изнасиловал ее. Также он поступил и со вторым ребенком.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что насильника поймали сразу после произошедшего. Он оказался рецидивистом.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Бездомный#Педофил#Дети#Насилие#Криминал#Елена Озерова
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