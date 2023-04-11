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В гордуме Екатеринбурга приняли новую схему выборов

11 апреля 2023, 14:54
Фото: 1MI
Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли новую схему выборов на заседании, которое состоялось 11 апреля 2023 года.

За изменения в схеме выборов проголосовали 27 депутатов, четверо против. Один человек воздержался от выбора, пишет ЕАН.

Выборы в Екатеринбурге будут проходить в сентябре 2023 года. Схема изначально была согласована в губернаторской резиденции, а потом в администрации президента РФ.

В гордуму будут входить 35 депутатов, 10 человек из которых включены в партийные списки, а остальные в списки округов.

Кроме того, согласно обновленной схеме выборов, теперь у екатеринбургских избирателей появилась возможность выбирать вице-спикеров городской думы.

Напомним, в марте 2023 года в Свердловской области началось формирование избирательных комиссий.

В Свердловской области начинается формирование участковых избирательных комиссий
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