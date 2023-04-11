В гордуме Екатеринбурга приняли новую схему выборов

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
За изменения в схеме выборов проголосовали 27 депутатов, четверо против. Один человек воздержался от выбора, пишет ЕАН.
Выборы в Екатеринбурге будут проходить в сентябре 2023 года. Схема изначально была согласована в губернаторской резиденции, а потом в администрации президента РФ.
В гордуму будут входить 35 депутатов, 10 человек из которых включены в партийные списки, а остальные в списки округов.
Кроме того, согласно обновленной схеме выборов, теперь у екатеринбургских избирателей появилась возможность выбирать вице-спикеров городской думы.
Напомним, в марте 2023 года в Свердловской области началось формирование избирательных комиссий.