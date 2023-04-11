TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Изображение материала

В Госдуме принят закон о запрете продажи вейпа несовершеннолетним

11 апреля 2023, 15:54
Фото: 1MI
Депутатами Государственной Думы был принят закон о запрете продажи вейпов и подобных устройств лицам, не достигшим 18 лет. Решение приняли 11 апреля 2023 года.

Данное предложение о запрете было внесено на прошлой неделе. Одним из инициаторов законопроекта стал Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Также был введен запрет обращения специальных жидкостей для вейпов, в том числе и не содержащих никотин, а также содержащих ароматизаторы и добавки, которые увеличивают зависимость от никотина.

Запрет вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Напомним, в 2022 году в Ирбите мама подростка получила штраф за то, что она в июле приобрела вейп сыну для того, чтобы он бросил курить. Взыскание было назначено женщине после ее обращения в полицию о краже вейпа.

За покупку вейпа подростку получила штраф мама из Ирбита
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперты рассказали о вреде запрета на рекламу безрецептурных лекарственных средствГлава РЭО Буцаев призывает законом запретить сбрасывать мусор в канализациюМагазину «Красное и Белое» запретили торговлю табаком в Арамили
#Елизавета Зиборова#Запрет#Закон#Вейп#Госдума#Несовершеннолетние#Курение#Общество#Россия
Подпишитесь
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
Вчера, 16:10
Выбросы в НМУ и проверка фекального поля. Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе
Вчера, 06:57
«Тотальный диктант» в «АртРезиденции» в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:20
Найден участник смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
Вчера, 09:08
Маршрут перестроен: оффлайн обучение IT в Нижнем Тагиле как окно в будущее
Сегодня, 05:00
Население Нижнего Тагила за год снизилось на 4 тысячи человек
Вчера, 17:00