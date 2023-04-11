В Госдуме принят закон о запрете продажи вейпа несовершеннолетним

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Данное предложение о запрете было внесено на прошлой неделе. Одним из инициаторов законопроекта стал Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.
Также был введен запрет обращения специальных жидкостей для вейпов, в том числе и не содержащих никотин, а также содержащих ароматизаторы и добавки, которые увеличивают зависимость от никотина.
Запрет вступит в силу 1 сентября 2023 года.
Напомним, в 2022 году в Ирбите мама подростка получила штраф за то, что она в июле приобрела вейп сыну для того, чтобы он бросил курить. Взыскание было назначено женщине после ее обращения в полицию о краже вейпа.