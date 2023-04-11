Одновременно с весенним призывом в Нижнем Тагиле, как и в других городах региона, стартовал набор добровольцев, желающих отправиться по контракту на СВО. Сколько планируется отправить добровольцев из Свердловской области? Где можно записаться на службу? Подробнее читайте в нашем материале.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО Кого из тагильчан возьмут добровольцами на СВО в Украине? Критерии отбора добровольцев из Нижнего Тагила в зону спецоперации Будет ли в Нижнем Тагиле вторая волна частичной мобилизации в 2023 году? Кому из тагильчан начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года? Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?