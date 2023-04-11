Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Министерство обороны Российской Федерации упорядочило правила набора граждан в добровольческие организации. Соответствующий документ был подписан 15 февраля 2023 года, а 7 марта опубликован на портале юридической информации, где с его содержанием может ознакомиться любой желающий.
Приказ Минобороны содержит 33 страницы, на которых подробно расписаны критерии отбора добровольцев, а также представлены образцы заявлений, бланков, прописаны нормативы для выявления уровня физической подготовки кандидатов. Также документом установлено, что набор контрактников в добровольческие формирования вправе осуществлять только военкоматы.
Отмечается, что в истории современной России такой документ принят впервые. Прецедентом стало большое количество желающих пополнить ряды контрактников и Вооруженных сил РФ.
О том, что на Урале начался отбор добровольцев для нужд СВО, написало информационное агентство URA.RU. Издание опубликовало данные, согласно которым в России стартовала кампания по набору 400 тысяч военнослужащих-добровольцев для СВО.
Также сообщается, что разнарядка о количестве набранных добровольцев уже отправлена по всем регионам. В частности, для Свердловской области она определена в 10 тысяч граждан. Глава региона Евгений Куйвашев лично отдал распоряжение мэрам региона проконтролировать порядок набора на муниципальном уровне. Так, в Нижнем Тагиле такие обязанности возложены на вице-мэра Вячеслава Горячкина. По указу главы муниципалитета он является ответственным за набора контрактников в городе.
Отмечается, что широкой агитационной кампании в регионе не предвидится. Набор добровольцев на СВО будет вестись на уровне объявлений в соцсетях, проведения агитационных городских мероприятий. Так, к примеру, в Нижнем Тагиле 23 марта открылся мобильный пункт набора на военную службу по контракту.
«В соответствии с утвержденным планом работы мобильного пункта отбора и малого мобильного комплекса отбора проводится информационно-агитационная работа по информированию граждан о возможности поступления на военную службу по контракту, в том числе взамен службы по призыву для граждан, имеющих среднее профессиональное или высшее образование. Мобильный пункт отбора с 23 по 24 марта работал в Нижнетагильском районе и Горноуральском городском округе. Каждую неделю проводится работа в различных муниципальных образованиях Свердловской области», — сообщает издание E1.RU.
Граждане, которые обратятся в мобильные пункты, получат исчерпывающую информацию по вопросам службы по контракту от компетентных сотрудников. По итогам полученных сведений кандидат может либо отказаться от вступления в ряды добровольцев, либо, наоборот, принять положительное решение. В таком случае сотрудники мобильных пунктов в рамках своих задач помогают написать заявление, автобиографию, заполнить нужные бланки. Граждане сами могут выбрать воинскую часть, в которой хотят проходить службу, отмечают в E1.RU.
При наборе добровольцев с 15 февраля 2023 года применяются требования, прописанные в приказе Минобороны РФ № 67. Подать заявление может любой желающий, причем как мужского пола, так и женского. Определяющее значение будут иметь результаты медосмотра и проверки физической подготовки. Однако отказать добровольцам могут уже на этапе подачи заявления. Основные причины: отсутствие российского гражданства, опыта срочной военной службы, нахождение под следствием, наличие уголовного наказания за хранение или употребление запрещенных веществ и др.
В то же время приоритет при отборе добровольцев будет отдаваться россиянам с крепким физическим и психическим здоровьем, без вредных привычек, имеющим опыт и навыки ведения боя, актуальные военно-учетные специальности.
Вопрос о новой волне частичной мобилизации в рамках СВО остается открытым еще с конца осени 2022 года, когда руководство страны объявило о завершении кампании по мобилизации и наборе необходимого числа резервистов.
С того момента слухи о второй волне периодически тревожат россиян, и тагильчан в частности. В этом году очередной этап «пророчили» в феврале (к годовщине СВО) и в апреле (к весеннему призыву). Однако прогнозы оказались фейковыми. Мобилизацию не объявили, зато проводят негласный набор добровольцев на СВО. Говорят, что именно эта кампания стала альтернативной мерой новой волне мобилизации.
Тем временем высшее военное руководство страны заявило о том, что второй волны мобилизации не предвидится, поскольку набранных резервистов, а также добровольцев, изъявивших желание служить по контракту, «вполне достаточно для выполнения поставленных задач».
1 апреля стартовал ежегодный весенний призыв на срочную службу. Как правило, из Нижнего Тагила отправляются в армию около 250 новобранцев. Этот призыв, скорее всего, не станет исключением. Призывной возраст пока остается прежним, это значит, что повестки придут всем гражданам, не пребывающим в запасе, кому уже исполнилось 18 лет, но не исполнилось 28.
Однако уже в следующем году ситуация может измениться, если законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до диапазона 21 - 30 лет утвердят в Госдуме и он будет принят на государственном уровне.
Нынешний призыв является уже третьим, который проходит на фоне идущей на Украине СВО. Еще весной прошлого года военное руководство страны выступило с заявлением, в котором подчеркнуло: срочники в зону боевых действий не поедут. И до сегодняшнего времени не было прецедента, когда новобранцев отправили бы в зону СВО.
Этот призыв не станет исключением, отметили и в администрации Свердловской области, и на федеральном уровне. В ходе брифинга 31 марта начальник управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации, расположенные на территории РФ.
Еще одним альтернативным решением для срочников станет служба в миротворческих войсках РФ, это желание изъязвляется добровольно. В этих случаях призывников могут задействовать в выполнении простейших задач на линиях разграничения и на основных базах. Об этом, ссылаясь на принятый ГД в I чтении закон о миротворцах, рассказал глава комитете Госдумы по обороне Андрей Картаполов.