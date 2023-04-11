В РЭО обозначили лучшую пятёрку регионов по продаже вторичного сырья

Начальник проекта ЭТП ППК "РЭО" Заур Абдурахимов рассказал, что, согласно данным на апрель текущего года, на площадке размещены почти 400 лотов и зарегистрированы 750 пользователей. 33,16% лотов зарегистрированы в категории полимеров, 20,57% – макулатуры, 10,8% – стекла. На ЭТП также можно продавать и покупать отходы строительства, резиновые, стеклянные, полимерные и не только.