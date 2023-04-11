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В РЭО обозначили лучшую пятёрку регионов по продаже вторичного сырья

11 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
В топ-5 регионов ЦФО по торговле вторсырьём на электронной торговой площадке вошли Московская, Калужская, Тверская, Орловская и Тамбовская области. Суммарно они выставили лотов на 343 млн рублей.

ЭТП была создана при поддержке Российского экологического оператора. Площадка начала работать в сентябре прошлого года. На ней можно продавать и покупать различное вторсырьё, выставлять заказы на переработку и на исполнение лотов в рамках РОП, пишет inkazan.ru.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что на площадке зарегистрировано лотов без малого на 700 млн рублей. Пять указанных выше регионов выставили лотов в общей сложности на 343 млн.

Безусловным лидером является Подмосковье – регион разместил лотов на 295 млн. В группе текстиля Московская область разместила лотов на 63 млн, в группе шин – на 61,3 млн, в группе отходов электроники – на 24,9 млн рублей.

Калужская область разместила лоты на стекло на 14 млн, Тверская оставила заявки на пластик на 13 млн, Орловская – на 11 млн рублей (полимеры, шины и покрышки, отходы нефтепродуктов), Тамбовская – на 10 млн рублей (полимеры), Липецкая – на 8,5 млн рублей (​​шины и покрышки).

По словам Буцаева,  электронная торговая площадка была создана в рамках перехода к экономике замкнутого цикла. Для неё характерен максимальный возврат в оборот вторсырья.

Начальник проекта ЭТП ППК "РЭО" Заур Абдурахимов рассказал, что, согласно данным на апрель текущего года, на площадке размещены почти 400 лотов и зарегистрированы 750 пользователей. 33,16% лотов зарегистрированы в категории полимеров, 20,57% – макулатуры, 10,8% – стекла. На ЭТП также можно продавать и покупать отходы строительства, резиновые, стеклянные, полимерные и не только.

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