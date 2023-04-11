В Верхней Салде мужчина дал взятку инспектору ГИБДД и сдал его полиции

Известно, что в феврале 2022 года житель Нижней Салды захотел купить водительские права. Его знакомый сказал, что у него есть друг в ГИБДД, который продаст их за 45 тысяч рублей. Это сотрудник ГАИ, который должен был принимать экзамен, пишет «Между строк».



Мужчина согласился и отдал деньги. 40 тысяч рублей друг передал инспектору, а 5 тысяч оставил себе. Однако сам экзамен много раз переносился. Тогда отдавший деньги мужчина написал заявление в полицию.