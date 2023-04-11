В Верхней Салде мужчина дал взятку инспектору ГИБДД и сдал его полиции

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Теперь сотруднику ГИБДД, попавшему в руки правоохранителей, предстоит заплатить 400 тысяч рублей за мошенничество с использованием своей должности
Известно, что в феврале 2022 года житель Нижней Салды захотел купить водительские права. Его знакомый сказал, что у него есть друг в ГИБДД, который продаст их за 45 тысяч рублей. Это сотрудник ГАИ, который должен был принимать экзамен, пишет «Между строк».
Мужчина согласился и отдал деньги. 40 тысяч рублей друг передал инспектору, а 5 тысяч оставил себе. Однако сам экзамен много раз переносился. Тогда отдавший деньги мужчина написал заявление в полицию.
На инспектора завели уголовное дело, а его телефон стали прослушивать. В результате ему назначили два года колонии.
Позже стороны обжаловали решение. Суд признал, что хоть договоренность и была, инспектор не взял деньги. Тогда его освободили из-под стражи, и назначили штраф – 400 тысяч рублей.