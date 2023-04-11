Водителю, задавившему кота в селе под Нижним Тагилом, грозит штраф

По словам тагильчанина, он не заметил, что на дороге сидят две кошки. А о происшествии с участием автомобиля, за рулем которого он находился, узнал из просмотренного в интернете видео. После этого, водитель самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию для дачи объяснений.