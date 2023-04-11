Водителю, задавившему кота в селе под Нижним Тагилом, грозит штраф

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По словам тагильчанина, он не заметил, что на дороге сидят две кошки. А о происшествии с участием автомобиля, за рулем которого он находился, узнал из просмотренного в интернете видео. После этого, водитель самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию для дачи объяснений.
Инспекторы ДПС оформили материал дорожно-транспортного происшествия. В отношении мужчины 1968 года рождения был составлен административный протокол за невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, если он является участником ДТП (ст.12.27 КоАП РФ). Согласно законодательству, такое нарушение наказывается штрафом в одну тысячу рублей.
Материал будет рассмотрен на комиссии, где гражданину вынесут административное наказание. С юридической стороны владельцу животных был причинен материальный ущерб о возмещении которого она должна обратиться в суд для урегулирования вопроса гражданско-правовых отношений, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД,
Напомним, инцидент произошел 7 апреля, все происходящее попало на записи камеры видеонаблюдения. По словам хозяйки, водитель наехал на кота целенаправленно. Кроме того, на обратном пути он пытался задавить вторую кошку.