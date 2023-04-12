1200 плюшевых Чебурашек пытался провезти в Россию гражданин КНР

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Инспекторов привлек его 70-килограммовый багаж, который включал в себя семь мешков.
Вскрыв его, были обнаружены мягкие игрушки.
Мужчина пояснил, что вез Чебурашек для того, чтобы отдать их другу, который бы продал на рынке. При этом прав у правообладателя – «Союзмультфильма» - он не спрашивал, сообщает пресс-служба ФТС России.
В результате владелец прав на Чебурашку потребовал привлечь мужчину к ответственности. Все игрушки у него изъяли и вскоре его оштрафуют.