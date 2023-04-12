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1200 плюшевых Чебурашек пытался провезти в Россию гражданин КНР

12 апреля 2023, 13:37
Фото: ФТС России
Гражданин КНР вез в Россию в багажном отсеке автобуса более 1200 плюшевых Чебурашек.

Инспекторов привлек его 70-килограммовый багаж, который включал в себя семь мешков.
Вскрыв его, были обнаружены мягкие игрушки.

Фото: ФТС России

Мужчина пояснил, что вез Чебурашек для того, чтобы отдать их другу, который бы продал на рынке. При этом прав у правообладателя – «Союзмультфильма» - он не спрашивал, сообщает пресс-служба ФТС России.

В результате владелец прав на Чебурашку потребовал привлечь мужчину к ответственности. Все игрушки у него изъяли и вскоре его оштрафуют.

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#Чебурашка#Груз#Мягкие игрушки#Продажа#Происшествия#Елена Озерова
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