25 млн выделено на благоустройство территории школы № 48 в Нижнем Тагиле

Вокруг школы запроектированы универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, площадки для воркаута, отдыха и проведения линеек, а также для мусорных контейнеров. Существующее ограждение частично демонтируют, на его месте

предусмотрено новое. Также строители заменят сети наружного теплоснабжения, канализации и освещения.