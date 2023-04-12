25 млн выделено на благоустройство территории школы № 48 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Объект необходимо сдать до 30 августа 2023 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
В настоящее время территория находится в неудовлетворительном состоянии: проезды, пешеходные тротуары и площадки полуразрушены. На участке имеются многолетние толстоствольные деревья различных пород, а также травяная и луговая растительность. Также в восточной части расположено одноэтажное каменное нежилое здание, которое строители снесут.
Вокруг школы запроектированы универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, площадки для воркаута, отдыха и проведения линеек, а также для мусорных контейнеров. Существующее ограждение частично демонтируют, на его месте
предусмотрено новое. Также строители заменят сети наружного теплоснабжения, канализации и освещения.
Вдоль проезжей части улицы Радищева появится парковка на пять машин, одно место будет предназначено для маломобильных групп населения. Вдоль улицы сохранится транзитный пешеходный тротуар.
На всех площадках строители установят малые архитектурные формы и переносные изделия: мультиспортарену, брусья, шведскую стенку, комплексы турников, цветочные вазы и скамейки.
Для деревьев, которые будут сохранены на участке, назначены индивидуальные мероприятия по уходу — санитарная обрезка кроны, заделка трещин, полив и так далее. Также на территории высадят новые кустарники, деревья и газонную траву.