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Бастрыкин заинтересовался делом о педофилии в Свердловской области

12 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу педофила, который был учителем музыкальной школы под Первоуральском.

Доложить о ходе следствия Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности СК по Свердловской области Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, задержанный совратил шестерых мальчиков, вел с жертвами переписки интимного характера и выезжал с ними на природу.

Напомним, в Екатеринбурге начались судебные процессы над бездомным педофилом-рецидивистом, который изнасиловал в подъезде двух девочек.

В Екатеринбурге начались суды над бездомным за изнасилование девочек
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#Елизавета Зиборова#Александр Бастрыкин#Свердловская область#Уголовное дело#Следствие#СК#Педофил#Дети
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