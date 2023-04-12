Бастрыкин заинтересовался делом о педофилии в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Доложить о ходе следствия Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности СК по Свердловской области Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным следствия, задержанный совратил шестерых мальчиков, вел с жертвами переписки интимного характера и выезжал с ними на природу.
Напомним, в Екатеринбурге начались судебные процессы над бездомным педофилом-рецидивистом, который изнасиловал в подъезде двух девочек.