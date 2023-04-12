Боксер из Нижнего Тагила победил на Всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Турнир состоялся в Кемеровской области. Состязание называлось «Первенство центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Соревновались спортсмены 15-16 лет. Всего участвовало 138 атлетов из 18 городов страны. В категории до 54 кг первое место занял боксер спортшколы «Уралец» Александр Проскуряков.
Он победил во всех четырех сражениях. Его соперниками были житель Хакасии, Челябинской, Иркутской области и Красноярского края.
В результате он получил разряд «кандидат в мастера спорта». Теперь ему предстоит отправиться на Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. Оно пройдет в конце апреля в Чехове.