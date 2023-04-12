Боксер из Нижнего Тагила победил на Всероссийских соревнованиях

Он победил во всех четырех сражениях. Его соперниками были житель Хакасии, Челябинской, Иркутской области и Красноярского края.



В результате он получил разряд «кандидат в мастера спорта». Теперь ему предстоит отправиться на Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. Оно пройдет в конце апреля в Чехове.