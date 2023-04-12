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Боксер из Нижнего Тагила победил на Всероссийских соревнованиях

12 апреля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Победу на Всероссийских соревнованиях одержал боксер из Нижнего Тагила Александр Проскуряков.

Турнир состоялся в Кемеровской области. Состязание называлось «Первенство центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Соревновались спортсмены 15-16 лет. Всего участвовало 138 атлетов из 18 городов страны. В категории до 54 кг первое место занял боксер спортшколы «Уралец» Александр Проскуряков.

Он победил во всех четырех сражениях. Его соперниками были житель Хакасии, Челябинской, Иркутской области и Красноярского края.

В результате он получил разряд «кандидат в мастера спорта». Теперь ему предстоит отправиться на Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. Оно пройдет в конце апреля в Чехове.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Бокс#Победа#Золото#Боксер#Спорт
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