Быть с Россией, быть вместе: в школе №81 Нижнего Тагила открыли «Движение Первых»

Заместитель директора по воспитательной работе Анастасия Конева на торжественной линейке пожелала ребятам достойно носить звание активистов Российского движения детей и молодежи «Движение первых», стремиться к движению вверх, вперед, а главное — быть едиными и в будущем стать гордостью Нижнего Тагила и России.