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Быть с Россией, быть вместе: в школе №81 Нижнего Тагила открыли «Движение Первых»

12 апреля 2023, 10:36
Фото: TagilCity.ru
12 апреля в школе № 81 в Нижнем Тагиле открыли первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». В рамках мероприятия также подписали заявление в региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Подписание заявления в региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло с участием директора школы №81 Светланы Усатовой и руководителя первичного отделения, учителя общеобразовательного учреждения Анжелы Ершовой.

Это для нас важное событие, значимое. Спросите у своих родителей, какая у них была ответственность перед страной, перед школой, перед одноклассниками. Я желаю нашим ребятам быть дружными, ответственными, лучшими. Быть примером в своих классах. Впереди большой путь. Удачи вам в ваших проектах! — высказала свои пожелания Светлана Усатова.

Анжела Ершова является победительницей конкурса «Учитель будущего». Руководитель первичного отделения «Движение первых» школы №81 в Нижнем Тагиле радостно прокомментировала событие.

Очень здорово, что наша первичная организация открывается 12 апреля. Именно 62 года назад наша страна в очередной раз стала первой! Мы запустили первого человека в космос! Не случайно движение называется «Движение первых». Каждому из нас дан уникальный шанс быть первым, — поделилась мнением Анжела Ершова.

Всех школьников-участников торжественного события наградили специальными значками «Движение Первых».

Заместитель директора по воспитательной работе Анастасия Конева на торжественной линейке пожелала ребятам достойно носить звание активистов Российского движения детей и молодежи «Движение первых», стремиться к движению вверх, вперед, а главное — быть едиными и в будущем стать гордостью Нижнего Тагила и России.

«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила
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На базе школы №81 работает множество детских объединений: центр детских инициатив — Совет старшеклассников «Единство»; школьный спортивный клуб «Движение»; «Люди будущего — «7/1 (Семь первых)»»; школьная Служба примирения, вокальная студия «Манго», хореографическая студия «Лампочки», творческое объединение «Океан», юные инспектора движения «Зебра», юные следопыты, участники краеведческих игр «Мы живем на Урале» и «Я-тагильчанин», олимпиадное движение, «Орлята России». Новый проект «Движение первых» объединит действующие в школе детские организации.

Во многих школах города уже подписаны заявления о вступлении в организацию. В будущем к проекту планируется присоединить все общеобразовательные учреждения Нижнего Тагила.

История появления «Движения Первых»

В 2021 году школьница из Севастополя Диана Красовская на заседании наблюдательного совета «Россия-страна возможностей» рассказала о своей мечте: о создании детского движения, которое объединяло бы всех детей.

Президент России Владимир Путин идею поддержал. Вскоре был подготовлен законопроект о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Глава государства лично возглавляет наблюдательный совет Детского движения. У проекта более 50 тысяч соавторов, более 6 тысяч кричалок, 1,5 тысячи традиций и игр, 1000 вариантов атрибутов.

В конце 2022 года состоялся Первый съезд российского Движения молодежи. Из 7 тысяч предложенных вариантов названий выбрали одно — «Движение Первых».

Организация включает в себя множество направлений:

  • образование и знания,
  • наука и технологии,
  • труд, профессия и свое дело,
  • культура и искусство,
  • волонтерство и добровольчество,
  • патриотизм и историческая память,
  • медиа и коммуникации,
  • спорт и здоровый образ жизни,
  • дипломатия и международные отношения,
  • экология и охрана природы,
  • туризм и путешествия.

В рамках этого проекта дети сами смогут создавать команды, разрабатывать и реализовывать проекты, участвовать в программах движения. У них появится возможность путешествовать, знакомиться с интересными людьми. Каждый школьник может стать соавтором «Движения Первых».

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