Дорожный коллапс в Ростовской области выявил серьезные проблемы минтранса

Три года назад скандал разгорелся вокруг организации «Т-Транс», которая является главным подрядчиком транспортного ведомства. Компания появилась в декабре 2020 года и за это время получила контракты общей стоимостью 29 миллиардов рублей. Это заинтересовало ФАС. Сначала под подозрение в картельном сговоре на торгах попали 5 организаций. Это «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ» и «Т-Транс». В связи с этим в офисах компаний и минтранспорта были проведены обыски.