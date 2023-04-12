Дорожный коллапс в Ростовской области выявил серьезные проблемы минтранса

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Ярким примером накопившихся в дорожной области проблем служит пробка в 100 километров, которая образовалась в регионе примерно две недели назад.
Ежегодно в теплое время в Ростовской области выстраиваются очереди автомобилей, направляющихся в сторону курортов Черного моря и обратно. В этом году ситуация только усугубилась: в конце марта на автомагистрали региона образовался 100-километровый затор. В качестве официальных причин коллапса указывали проведение дорожных работ, неблагоприятные метеоусловия и недостаточную уборку на дорогах, пишут newizv.ru.
Скандалы сопровождают дорожную отрасль региона уже не первый год. Фигурантом многих из них становился глава регионального министерства транспорта, заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев. В его полномочия входит курирование вопросов развития строительного и дорожно-транспортного секторов региона.
Три года назад скандал разгорелся вокруг организации «Т-Транс», которая является главным подрядчиком транспортного ведомства. Компания появилась в декабре 2020 года и за это время получила контракты общей стоимостью 29 миллиардов рублей. Это заинтересовало ФАС. Сначала под подозрение в картельном сговоре на торгах попали 5 организаций. Это «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ» и «Т-Транс». В связи с этим в офисах компаний и минтранспорта были проведены обыски.
В 2021 году в области не были освоены 390 миллионов рублей на ремонт автодорог в муниципалитетах и нанесение разметки. Вина за это была возложена на сами муниципалитеты, не сумевшие своевременно оформить документы.
В 2022 году представителям Федеральной антимонопольной службы удалось доказать в судебном порядке факт сговора властей и подрядчика по делу о реконструкции моста по улице Малиновского. В торгах на контракт стоимостью 2,25 миллиарда рублей победила компания «Ростовавтомост».
В марте этого года антимонопольное ведомство заявило о новом сговоре при распределении 24 миллиардов рублей. Фигурантами дела вновь стали компании «Тацинское ДСУ», «Ростовское ДСУ», «РостовАвтоДорСтрой», «ВолгоградАвтоДорСтрой», а также «Таганрогское ДСУ» и «Т-Транс». Как сообщили в ФАС, из-за этого была ограничена конкуренция в 121 аукционе по отбору подрядчика для проведения строительных и ремонтных работ на дорогах в трех субъектах — Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгее.
После дорожного коллапса, который произошел в марте, чиновники региона переложили ответственность на государственную организацию «Автодор». По словам Владимира Окунева, автотрасса на территории Ростовской области содержится хуже по сравнению с соседними регионами.