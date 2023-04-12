TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Изображение материала

Два школьника заболели корью в Свердловской области

12 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Свердловской области два ребенка заболели корью. Это мальчики из Екатеринбурга и Березовского.

У обоих мальчиков не было прививки от этой болезни. Один из них до болезни побывал в другом регионе. Оба госпитализированы, пишет Е1.

Отмечается, что одним из надежных способов защиты от этой болезни является вакцинация. В Роспотребнадзре добавили, что она состоит из двух этапов.

Напомним, что ранее глава Березовского Евгений Писцов сообщал о заболевшем корью 8-летнем мальчике. Он рассказывал, что мать заболевшего является противницей любой вакцинации. Санитарные врачи уже проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе ребенка. Они осматривают тех, с кем он общался, делают прививки непривитыми.

8-летний ребенок противницы вакцинации заболел корью в Березовском
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Свердловская область#Дети#Вакцинация#Корь#Происшествия
Подпишитесь
Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
Вчера, 16:10
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
10 апреля 16:10
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
Сегодня, 07:18
Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте
Вчера, 15:31
Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
Вчера, 15:11
В Нижнем Тагиле в 2022 году увеличилось число детей-инвалидов
10 апреля 14:24