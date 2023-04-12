Два школьника заболели корью в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
У обоих мальчиков не было прививки от этой болезни. Один из них до болезни побывал в другом регионе. Оба госпитализированы, пишет Е1.
Отмечается, что одним из надежных способов защиты от этой болезни является вакцинация. В Роспотребнадзре добавили, что она состоит из двух этапов.
Напомним, что ранее глава Березовского Евгений Писцов сообщал о заболевшем корью 8-летнем мальчике. Он рассказывал, что мать заболевшего является противницей любой вакцинации. Санитарные врачи уже проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе ребенка. Они осматривают тех, с кем он общался, делают прививки непривитыми.