Два школьника заболели корью в Свердловской области

Напомним, что ранее глава Березовского Евгений Писцов сообщал о заболевшем корью 8-летнем мальчике. Он рассказывал, что мать заболевшего является противницей любой вакцинации. Санитарные врачи уже проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе ребенка. Они осматривают тех, с кем он общался, делают прививки непривитыми.