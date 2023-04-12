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«Это не снег»: автомобилисты Нижнего Тагила рассказали о «белом веществе» после ДТП

12 апреля 2023, 09:33
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила взволнованы наличием «белого вещества», оставшегося после февральского ДТП с фурой на Свердловском шоссе. TagilCity.ru выяснил, почему субстанция не представляет вреда.

Жительница Нижнего Тагила Анна обратилась в редакцию TagilCity.ru с информацией о белом веществе, оставшимся в кювете после аварии.

Кучи белого вещества (это — не снег) остались после февральского ДТП с грузовиками у ТРЦ DEPO. Проезжая ежедневно (и многократно в день) мимо этого места после схода снега, ни разу не видели никого, кто был бы заинтересован в уборке этого вещества с газона. Что перевозил тот МАЗ? И что сейчас с талыми водами впитывается в почву и испаряется в атмосферу? — пишет читательница Анна.
Фото: TagilCity.ru

Как оказалось, «белое вещество» — это басьяновский песок. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».

Это басьяновский песок. Вредных и радиоактивных веществ он не содержит. Сопроводительная документация у водителя на перевозку груза имелась, — пояснили редакции TagilCity.ru в инспекции.

Песок, о котором идет речь, производится в Басьяновском горно-обогатительном комбинате в 20 км от Нижнего Тагила. Помимо детских песочниц, данный материал используется для строительных и хозяйственных целей.

Фото: TagilCity.ru

Авария, напомним, произошла 15 февраля 2023 года. Столкнулись ГАЗель и МАЗ с полуприцепом. Большегруз в течение нескольких дней извлекали из кювета, а рассыпанный песок, очевидно, решили оставить на территории города. 

Два грузовика столкнулись около ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле
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