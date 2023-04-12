«Это не снег»: автомобилисты Нижнего Тагила рассказали о «белом веществе» после ДТП

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Жительница Нижнего Тагила Анна обратилась в редакцию TagilCity.ru с информацией о белом веществе, оставшимся в кювете после аварии.
Кучи белого вещества (это — не снег) остались после февральского ДТП с грузовиками у ТРЦ DEPO. Проезжая ежедневно (и многократно в день) мимо этого места после схода снега, ни разу не видели никого, кто был бы заинтересован в уборке этого вещества с газона. Что перевозил тот МАЗ? И что сейчас с талыми водами впитывается в почву и испаряется в атмосферу? — пишет читательница Анна.
Как оказалось, «белое вещество» — это басьяновский песок. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».
Это басьяновский песок. Вредных и радиоактивных веществ он не содержит. Сопроводительная документация у водителя на перевозку груза имелась, — пояснили редакции TagilCity.ru в инспекции.
Песок, о котором идет речь, производится в Басьяновском горно-обогатительном комбинате в 20 км от Нижнего Тагила. Помимо детских песочниц, данный материал используется для строительных и хозяйственных целей.
Авария, напомним, произошла 15 февраля 2023 года. Столкнулись ГАЗель и МАЗ с полуприцепом. Большегруз в течение нескольких дней извлекали из кювета, а рассыпанный песок, очевидно, решили оставить на территории города.