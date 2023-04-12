Факт избиения ребенка-сироты под Каменском-Уральским не подтвердился

Напомним, один из родителей воспитанника детского сада, куда ходят дети из социально-реабилитационного центра, заявил, что соцработник избила пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в поселке Мартюш Каменского района. Причиной конфликта ребенка со взрослым стала палка, которую мальчик поднял на улице и не хотел отдавать. По словам мужчины, женщина начала бить ребенка и потом утащила его в группу. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.