Факт избиения ребенка-сироты под Каменском-Уральским не подтвердился

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По словам директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксаны Ульяновой, полиция, Следственный комитет и ПДН проводили в течение двух дней проверки. Также приезжали в центр представители Минсоцполитики и Минобразования.
В центре были просмотрены записи с камер, а с ребенком поговорил психолог. Информация о том, что было применено насилие — не подтвердилась. К ответственности, по словам Ульяновой, никого не будут привлекать.
Напомним, один из родителей воспитанника детского сада, куда ходят дети из социально-реабилитационного центра, заявил, что соцработник избила пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в поселке Мартюш Каменского района. Причиной конфликта ребенка со взрослым стала палка, которую мальчик поднял на улице и не хотел отдавать. По словам мужчины, женщина начала бить ребенка и потом утащила его в группу. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.