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Факт избиения ребенка-сироты под Каменском-Уральским не подтвердился

12 апреля 2023, 08:33
Фото: 1MI
После ситуации с избиением ребенка из детского дома педагогом в поселке Мартюш под Каменском-Уральским была проведена проверка. Данный факт не нашел подтверждения.

По словам директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксаны Ульяновой, полиция, Следственный комитет и ПДН проводили в течение двух дней проверки. Также приезжали в центр представители Минсоцполитики и Минобразования.

В центре были просмотрены записи с камер, а с ребенком поговорил психолог. Информация о том, что было применено насилие — не подтвердилась. К ответственности, по словам Ульяновой, никого не будут привлекать.

Напомним, один из родителей воспитанника детского сада, куда ходят дети из социально-реабилитационного центра, заявил, что соцработник избила пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в поселке Мартюш Каменского района. Причиной конфликта ребенка со взрослым стала палка, которую мальчик поднял на улице и не хотел отдавать. По словам мужчины, женщина начала бить ребенка и потом утащила его в группу. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В избиении ребенка обвинил работника детдома житель Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Дети#Избиение#Проверка#Происшествия#Каменск-Уральский
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