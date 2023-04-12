Фейк о сильном пожаре в свердловской деревне распространяется в интернете

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Также в сообщениях говорилось о сильном задымлении на местности. Однако в региональном МЧС заявили, что информация о пожаре не соответствует действительности. В единую дежурно-диспетчерскую службу и пожарные подразделения вызовов не поступало. Кроме того, информацию о пожаре опроверг и староста деревни Зарубина.
Напомним, в деревне Бызово под Нижним Тагилом из-за пала травы произошел сильный пожар, в котором сгорело 10 домов. При этом погибших и пострадавших нет.