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Фейк о сильном пожаре в свердловской деревне распространяется в интернете

12 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
12 апреля в некоторых telegram-каналах начала распространяться информация о сильном пожаре в деревне Зарубина, находящейся в Талицком городском округе Свердловской области. Однако это оказалось фейком.

Также в сообщениях говорилось о сильном задымлении на местности. Однако в региональном МЧС заявили, что информация о пожаре не соответствует действительности. В единую дежурно-диспетчерскую службу и пожарные подразделения вызовов не поступало. Кроме того, информацию о пожаре опроверг и староста деревни Зарубина.

Напомним, в деревне Бызово под Нижним Тагилом из-за пала травы произошел сильный пожар, в котором сгорело 10 домов. При этом погибших и пострадавших нет.

Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом
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#Пожар#Деревня#МЧС#Фейк#Общество#Свердловская область#Евгения Сафина
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