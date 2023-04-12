Глава РЭО Буцаев: В Башкирии построят комплексы переработки ТКО на 205 тыс. тонн

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в РЭО намереваются обеспечить проектам финансирование с использованием средств, полученных по итогам выпуска собственных облигаций, в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Предполагается, что возведение объектов сделает возможным приближение региона к исполнению показателей по 100-процентной обработке ТКО и снижению на 50 процентов размеров захоронения отходов, подвел итог Буцаев. Об этом информирует 360tv.