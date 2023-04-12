TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Изображение материала

Глава РЭО Буцаев: В Башкирии построят комплексы переработки ТКО на 205 тыс. тонн

12 апреля 2023, 18:43
Два объекта обращения с ТКО общей мощностью 205 тысяч тонн появятся в Башкортостане до конца 2025 года. РЭО окажет поддержку в создании двух КПО в размере 3,9 млрд рублей при общей сумме инвестиций 4,4 млрд. Правительство Башкирии и инвестор заключили концессионные соглашения на возведение объектов.

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в РЭО намереваются обеспечить проектам финансирование с использованием средств, полученных по итогам выпуска собственных облигаций, в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Предполагается, что возведение объектов сделает возможным приближение региона к исполнению показателей по 100-процентной обработке ТКО и снижению на 50 процентов размеров захоронения отходов, подвел итог Буцаев. Об этом информирует 360tv.

Глава кабмина Республики Башкортостан напомнил, что проводимые в республике меры нацелены на достижение результата. Все запланированные мероприятия проводят в установленные сроки.

«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора № 2», — сообщил глава правительства Башкортостана Андрей Назаров. Он также выразил уверенность, что осуществляемые меры выведут регион к выполнению стандартов нацпроекта «Экология».

Мусороперерабатывающие комплексы введут в эксплуатацию в Краснокамском (мощность обработки — 115 тысяч тонн, утилизации — 41 тысяча тонн, инвестиции — 2,317 миллиарда рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки — 90 тысяч тонн, утилизации — 32 тысячи тонн, инвестиции — 2,056 миллиарда рублей) районах.

Замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что представители Российского экологического оператора рассчитывают обеспечить поддержку в подготовке техзадания и разработке проектной документации, а также надеются, что финансовое закрытие произойдет уже в начале 2024 года, и инвестор выйдет на стройплощадку.

Стало известно, что концессионные соглашения заключили правительство Республики Башкортостан и компании ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Суммы по инвестициям указаны с учетом НДС.

Подпишитесь
Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
Вчера, 16:10
Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают
Сегодня, 17:06
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
Сегодня, 07:18
Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте
Вчера, 15:31
Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
Вчера, 15:11
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
10 апреля 16:10