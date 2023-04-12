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Гребенников: В сфере недвижимости идёт активное внедрение цифровых технологий

12 апреля 2023, 10:54
Фото: фото ОП
На площадке Общественной палаты Российской Федерации прошёл круглый стол «ИТ-технологии в недвижимости». На нём обсуждались перспективы российского рынка недвижимости, а также его цифровизация.

Модератором мероприятия выступил директор РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. Он рассказал о достаточно широком применении высоких технологий в сфере недвижимости. Уже используются средства дополненной реальности, проводятся съёмки при помощи дронов, применяются нейросети и многое другое. По мнению Гребенникова, широкая цифровизация сферы недвижимости делает её более инвестиционно привлекательной, пишет inkazan.ru.

В свою очередь, заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что строительная отрасль смогла пройти сложный период и даже улучшила показатели. Так, жилищное строительство в РФ достигло рекордных показателей. Правительству, по мнению Кирьянова, следует своевременно отслеживать изменения в сфере недвижимости и сопровождать их законодательно. Это защитит участников рынка, а самой сфере даст дополнительные факторы для развития.

Кроме застройщиков и агентов по недвижимости, встреча привлекла представителей государственных структур. Участники форума поделились своим опытом применения высоких технологий в работе, обсудили в том числе иностранные наработки. Помимо этого, они обговорили перспективы взаимодействия в условиях цифровизации данной отрасли.

Дискуссия в рамках круглого стола прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» – отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Сопредседатель кластера и директор по развитию Atom Media Group Олег Казаков рассказал, что цифровизация недвижимости будет обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдёт с 24 по 26 мая.

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