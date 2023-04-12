Гребенников: В сфере недвижимости идёт активное внедрение цифровых технологий

В свою очередь, заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что строительная отрасль смогла пройти сложный период и даже улучшила показатели. Так, жилищное строительство в РФ достигло рекордных показателей. Правительству, по мнению Кирьянова, следует своевременно отслеживать изменения в сфере недвижимости и сопровождать их законодательно. Это защитит участников рынка, а самой сфере даст дополнительные факторы для развития.