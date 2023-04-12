Из соображений безопасности отменен парад Победы в Крыму

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Отменены и праздничные демонстрации на 1 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пообещал не оставлять без внимания ветеранов. Он сказал, что их навестят и поздравят, пишут «Новые известия».
После глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг заявление главы Крыма об отмене в Севастополе Парада. Он сказал, что окончательного решения пока нет, хотя эти вопросы уже обсуждались на оперштабе.
Он добавил, что решение о проведении военного парада входит в обязанности военного ведомства. Там сейчас раздумывают над этим вопросом.
Ранее сообщалось, что парада также не состоится в Курской и Белгородской областях.