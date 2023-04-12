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Из соображений безопасности отменен парад Победы в Крыму

12 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Парад Победы, а также шествие «Бессмертного полка» отменили власти Крыма и Севастополя. Решение принято, исходя из соображений безопасности.

Отменены и праздничные демонстрации на 1 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пообещал не оставлять без внимания ветеранов. Он сказал, что их навестят и поздравят, пишут «Новые известия».

После глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг заявление главы Крыма об отмене в Севастополе Парада. Он сказал, что окончательного решения пока нет, хотя эти вопросы уже обсуждались на оперштабе.

Он добавил, что решение о проведении военного парада входит в обязанности военного ведомства. Там сейчас раздумывают над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что парада также не состоится в Курской и Белгородской областях.

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#Парад#9 Мая#Бессмертный полк#Происшествия#Елена Озерова
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