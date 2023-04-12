Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Нижний Тагил в это время года будто застыл в ожидании лета. По кадрам можно подумать, что на улице осень, «бабье лето», однако понимание того, что прошла половина весны и впереди лето, греет душу.
Парки и скверы Нижнего Тагила приводят в порядок. Люди периодически выходят на субботники, а коммунальные службы города выполняют свою работу, очищая улицы от мусора. Все говорит о подготовке к новому сезону.
Теплая погода в Нижнем Тагиле пока не установилась. За апрель жители города успели погреться при 17-градусной жаре. Но этот единственный день сменился температурой, граничащей с минусом. Не зря говорят, что весна — обманчивое время года. Не торопитесь снимать шапки и берегите себя.
Граффити неизвестных тагильских художников в очередной раз напоминают о том, что этот вид уличного творчества современному городу не стоит игнорировать. Даже такие неприметные места стали краше благодаря видению художников, согласны?
Фоторепортаж был сделан в утренние часы, когда на улицах не так и много людей. Но поверьте, в вечернее время семьи Нижнего Тагила дружно выходят на прогулки. «Тагильская лагуна» переполнена юными горожанами, спортсменами и влюбленными парочками.
Будто подражая коричневой палитре города, в день создания фоторепортажа ЕВРАЗ НТМК окрасил небо над Нижним Тагилом в привычные цвета. Красота!