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Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru

12 апреля 2023, 07:18
Фото: TagilCity.ru
Как выглядит Нижний Тагил весной?
Согласитесь, снег в Нижнем Тагиле растаял быстро и довольно безболезненно для жителей города. Сейчас центр города готовится к лету — в скором времени коричневые краски сменятся цветущей зеленью, которая будет радовать глаз. Небольшой фоторепортаж из центра Нижнего Тагила — смотрите на TagilCity.ru.

Нижний Тагил в это время года будто застыл в ожидании лета. По кадрам можно подумать, что на улице осень, «бабье лето», однако понимание того, что прошла половина весны и впереди лето, греет душу.

Центр Нижнего Тагила Центр Нижнего Тагила
Центр Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

Парки и скверы Нижнего Тагила приводят в порядок. Люди периодически выходят на субботники, а коммунальные службы города выполняют свою работу, очищая улицы от мусора. Все говорит о подготовке к новому сезону.

Парки и скверы в Нижнем ТагилеПарки и скверы в Нижнем Тагиле
Парки и скверы в Нижнем ТагилеПарки и скверы в Нижнем Тагиле
Парки и скверы в Нижнем ТагилеПарки и скверы в Нижнем Тагиле
Парки и скверы в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Сезон весенних субботников стартовал в Свердловской области
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Теплая погода в Нижнем Тагиле пока не установилась. За апрель жители города успели погреться при 17-градусной жаре. Но этот единственный день сменился температурой, граничащей с минусом. Не зря говорят, что весна — обманчивое время года. Не торопитесь снимать шапки и берегите себя.

Погода в Нижнем ТагилеПогода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем ТагилеПогода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем ТагилеПогода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
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Граффити неизвестных тагильских художников в очередной раз напоминают о том, что этот вид уличного творчества современному городу не стоит игнорировать. Даже такие неприметные места стали краше благодаря видению художников, согласны?

Граффити в Нижнем ТагилеГраффити в Нижнем Тагиле
Граффити в Нижнем ТагилеГраффити в Нижнем Тагиле
Граффити в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Депутаты предложили увеличить штраф за незаконные граффити в Свердловской области
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Фоторепортаж был сделан в утренние часы, когда на улицах не так и много людей. Но поверьте, в вечернее время семьи Нижнего Тагила дружно выходят на прогулки. «Тагильская лагуна» переполнена юными горожанами, спортсменами и влюбленными парочками.

Где прогуляться в Нижнем ТагилеГде прогуляться в Нижнем Тагиле
Где прогуляться в Нижнем ТагилеГде прогуляться в Нижнем Тагиле
Где прогуляться в Нижнем ТагилеГде прогуляться в Нижнем Тагиле
Где прогуляться в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Будто подражая коричневой палитре города, в день создания фоторепортажа ЕВРАЗ НТМК окрасил небо над Нижним Тагилом в привычные цвета. Красота!

Выбросы ЕВРАЗ НТМК в Нижнем ТагилеВыбросы ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Выбросы ЕВРАЗ НТМК в Нижнем ТагилеВыбросы ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Выбросы ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
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