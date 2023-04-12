Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru

Теплая погода в Нижнем Тагиле пока не установилась. За апрель жители города успели погреться при 17-градусной жаре. Но этот единственный день сменился температурой, граничащей с минусом. Не зря говорят, что весна — обманчивое время года. Не торопитесь снимать шапки и берегите себя.